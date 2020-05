Il bacio di Belen e Mattia è il motivo della crisi attuale tra la Rodriguez e Stefano De Martino? Chi è Mattia il 28enne conosciuto alla festa?

Ormai è ufficiale che la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta attraversando una crisi coniugale. A confermarlo sono stati gli stessi Belen e Stefano suoi rispettivi profili Instagram. Ma cosa sia successo davvero rimane ancora top secret.

Il mistero si fa ancora più ingarbugliato in quanto, stando alla ricostruzione del magazine Oggi, pare che Belen si sia intrattenuta con un misterioso giovane di nome Mattia. Ma di chi si tratta?

Belen e De Martino crisi: è finita davvero?

Belen e De Martino crisi: ecco chi è Mattia che ha baciato la Rodriguez!

Il bacio di Belen e Mattia è il motivo della crisi attuale tra la Belen e De Martino? Chi è Mattia il 28enne conosciuto alla festa? La lite tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino risale a prima della partenza di Stefano per Napoli. Infatti, anche i vicini hanno sentito le urla dei due noti coniugi. Da allora il ballerino sembra aver tagliato i contatti con la moglie. A sostegno di questa tesi c’è la ricostruzione del magazine Oggi, secondo cui il conduttore, al suo ritorno da Napoli, non ha soggiornato a casa dei suoi genitori e non ha mai fatto visita a Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez ha confessato che si sia concessa alcune libertà

L’unica volta in cui è stato visto nella sua abitazione di Moscova, De Martino ne è uscito quasi immediatamente riempiendo la sua auto di bagagli. La sua decisione è relativa alla lite intercettata dai vicini? O dall’incontro con Andrea Iannone o il fantomatico Mattia la cui identità è ancora sospetta? La Rodriguez ha confessato di aver preso parte ad una festa in mascherina (organizzata da chi non è dato saperlo) e che si sia concessa alcune libertà con un giovane ragazzo che sembra essere il 28enne Mattia Ferrari.

Chi è Mattia Ferrari che ha baciato Belen?

Il nuovo retroscena sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino vuole che la showgirl argentina abbia baciato il tale Mattia e di avergli sfilato gli occhiali con la bocca. I sospetti sull’identità del giovane sembrano concentrarsi su Mattia Ferrari, proprietario e fondatore dell’agenzia di comunicazione digitale Arnold Creative Communication. Alla giovanissima età di 28 anni, Mattia Ferrari è uno degli under 30 più influenti del mondo. La sua azienda collabora infatti con Moschino, Chopard, Zadig&Voltaire, Messico ed Ermanno Scervino.

Belen Rodriguez ha pubblicato nelle stories gli allenamenti con Mattia

Recentemente, Belen Rodriguez ha pubblicato delle stories in cui si allena con il giovane manager, i due si scambiano anche qualche bacio affettuoso. È lui il ragazzo nominato da Belen nella sua confessione? Alla festa in mascherina, si saranno lasciati andare talmente tanto da far fuggire di casa Stefano De Martino?