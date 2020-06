Ballando con le Stelle anticipazioni: Milly Carlucci cambia programmazione?

Ballando con Le Stelle anticipazioni nuova stagione. Il famoso format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato lo show che ha dovuto subire più cambiamenti di programma. Doveva andare in onda a marzo, poi è stato spostato all’estate. Si è considerata anche l’idea di far ballare le coppie distanti tra loro, ma, vista l’impossibilità, è stata confermata la messa in onda per il prossimo autunno.

Tuttavia, sembra che il talent show del sabato sera di Rai 1 abbia ancora un punto interrogativo: la serata che dovrà coprire.

Anticipazioni Ballando Con Le Stelle 2020 in onda martedì o sabato?

Lo show Ballando Con Le Stelle è sempre andato in onda il sabato sera. Ma, secondo alcune anticipazioni, per l’edizione 2020 sarebbe stato spostato al martedì. L’ipotesi è stata molto presa in considerazione, ma, come afferma la conduttrice, Ballando Con Le Stelle è uno show da Sabato Sera.

Pertanto, dopo varie trattative, il talent show a tema danza tornerà in prima serata a riempire la sua abituale collocazione nel palinsesto di Rai 1. Invece, per quanto riguarda maestri e Vip, i nomi sono stati resi noti già da tempo.

Confermata anche la storica concorrenza con Mediaset

Vista la ricollocazione di Ballando Con Le Stelle nel serale del sabato, si può dire riconfermata anche la storica concorrenza con Amici di Maria De Filippi. Infatti i due talent show, targati uno Rai e l’altro Mediaset, hanno sempre lottato tra loro per accaparrarsi il numero maggiore di share.

Quella tra Ballando e Amici può essere tranquillamente considerata una competizione dentro la competizione. Chi l’avrà vinta quest’anno?