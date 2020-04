Stefano De Martino lascia Belen a casa e torna a Napoli

Stefano De Martino, torna a Napoli e lascia Belen a casa con il figlio Santiago

La coppia Stefano De Martino e Belén Rodríguez, di nuovo separata. Questa volta però non si tratta di un problema fra Stefano e Belen, ma il motivo della loro separazione riguarda impegni lavorativi presi precedentemente. E’ proprio il conduttore televisivo di Made in Sud a dichiararlo nelle storie di Instagram. Molto probabilmente per evitare gossip, rumors, pettegolezzi e dicerie di varie, che si potrebbero venire a creare.

Il trasferimento di Stefano De Martino, come citato sopra, dipende solo da impegni lavorativi. Considerate le poche le settimane che lo distanziano dal ritorno in tv con Made in Sud, Stefano, ha deciso di far rientro a Napoli, lasciando Belén Rodríguez e il figlio Santiago in quel di Milano. Quindi, onde evitare confusione, e già ce né è stata parecchia, meglio precisare che Belen e Stefano non si sono lasciati, né separati. Ovviamente, sono solo separati da 900 km.

Stefano De Martino: ” Mi trasferisco a Napoli….”

Dopo un breve ringraziamento ai fan, Stefano De Martino, per seguire le repliche in onda in questo periodo di lockdown, non perde tempo e annuncia: “Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”.

E continua: “Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia. Oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli”.

stefano_de_martino

De Martino in quarantena senza Belén Rodríguez

Sino ad oggi li abbiamo visti uniti anche in quarantena, tanti i momenti condivisi con i loro fan sui social. Belen, sulla quarantena passata con Stefano, dichiara: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”.

Belén Rodríguez, un altro figlio da Stefano

Durante una recente intervista, Belen, parlando della sua quarantena insieme a De Martino, ha confessato di desiderare un altro figlio, un fratellino o una sorellina per Santiago e si è lasciata sfuggire che questo desiderio di maternità sarebbe condiviso anche dalla sorella Cecilia.