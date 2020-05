Asia Argento parla sue travagliate storie d’amore con Morgan, il compagno Anthony Bourdain e Fabrizio Corona

La famosa attrice romana torna a parlare della sua vita privata. Ma come accade spesso all’attrice, le interviste di cui è protagonista si spostano spesso dalla carriera alla vita privata. L’attrice figlia del maestro dell’horror Dario Argento, ha rilasciato una lunga intervista per il magazine F, edito da Cairo Editore. Qui Asia Argento, dopo aver raccontato la sua carriera e parlato di quello che ha in serbo per il futuro, si è ritrovata a parlare nuovamente delle sue travagliate storie d’amore.

In particolare ha dovuto riesumare i suoi trascorsi prima con il cantautore Morgan, poi con l’agente dei paparazzi Fabrizio Corona e la storia d’amore con il compagno Anthony Bourdain Michael Bourdain cuoco, gastronomo e scrittore statunitense (newyorkese) decesso l’8 giugno 2018.

Asia Argento e Morgan

Asia Argento e il gossip con Fabrizio Corona e Morgan

Asia Argento parla dei tempi in cui ha conosciuto Morgan. Lei aveva 24 anni e lui 27: “Era molto divertente, buffo, ci divertivamo insieme. C’erano comunque delle avvisaglie che era una persona problematica, ma io, forse per l’età, non le vedevo”. L’attrice poi racconta di essere rimasta incinta quasi subito, la figlia di Asia e Morgan si chiama Anna Lou. Nel 2006 arriva la crisi e la rottura.

Tuttavia, Asia Argento ha confessato di non sapersi spiegare come mai Morgan continui a parlare male di lei dopo tanto tempo: “Lui continua a dire che gli ho rovinato la vita. Ma quelli con me sono stati gli unici anni in cui era creativo. Era una persona rispettata. Forse sa che nominandomi finisce sui giornali”.

Asia Argento e Corona

Tra il 2018 e il 2019 il gossip esplode di nuovo su Asia. Infatti, si è molto parlato di un presunto flirt con Fabrizio Corona. L’attrice conferma tutto, ma ammette che la loro storia sia finita forse prima ancora di cominciare. “Si ho avuto un flirt con lui, ma l’ho visto giusto tre volte” ammette Asia.

Asia Argento e Anthony Bourdain

Ma poi aggiunge: “Oltre a non essere il tipo per me, ho capito di non essere pronta per una relazione dopo la morte del mio compagno Anthony Bourdain”. Sicuramente arriverà la persona giusta anche per Asia. Ma nel frattempo, i suoi fan si chiedono quando potranno rivedere l’attrice in un nuovo film. Per saperlo basta aspettare i prossimi rumors.