Asia Argento costretta ad abbandonare Pechino Express nella seconda puntata dopo un incidente. Pechino Express, per Asia Argento è finito. L’attrice abbandona Pechino Express. Durante la prova immunità, Asia e Gemma dovevano pulire jackfruit, proprio in quel frangente l’attrice romana è scivolata finendo contro il carro per trasportare la frutta. Nonostante la frattura del ginocchio sinistro, senza versare una lacrima e dolorante, ha portato a termine la prova. “Credo di essermi rotta il ginocchio, ma non mi lamento come i piagnoni” ha detto a Vera. Appena finita e vinta la prova immunità, Asia Argento è scoppiata in lacrime dal dolore. A quel punto ha chiamato il medico della produzione che l’ha soccorsa. Messo il ghiaccio sul ginocchio, è stata portata in ospedale.

L’Argento lascia Pechino Express in lacrime: “Mi sono rotta il ginocchio. Mi dispiace tantissimo, a parte il dolore fisico mostruoso, il dolore più grande è andarmene. Andare via mi fa più male del ginocchio” Queste le tristi parole che Costantino della Gherardesca ha ha dovuto ascoltare. Poi, riunisce le coppie in gara e: “Asia lascia la gara. Deve tornare in Italia. Mi dispiace perché era simpatica. Tuttavia se Vera Gemma vuole, può continuare la gara”. Asia Argento, dice addio a Pechino Express e incita Vera a proseguire. Eliminati i Guaglioni, nominati da I Gladiatori, arriva il colpo di scena della seconda puntata. L’ottimo Costantino della Gherardesca, ha preso in mano il bandolo della matassa e dà la possibilità a Vera Gemma di proseguire il game.

Pechino Express seconda puntata: La geniale idea di Costantino Della Gherardesca è quella formare una nuova squadra, una fusione fra I Guaglioni e le Figlie d’arte, nasce così la nuova coppia denominata, I Sopravvissuti, Formata da Vera Gemma e l’ex Grande Fratello Gennario Lillio. Si è conclusa a suon di colpi di scena la seconda puntata. Eliminati i Guaglioni e dopo il forfait dell’Argento, I Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, hanno vinto la seconda tappa consecutiva di Pechino Express grazie all’astuzia Enzo Miccio, protagonista di questa edizione. I Wedding Planner giunti primi al traguardo (idea fenomenale) hanno perso tempo, per far vincere i Gladiatori con lo scopo di non assumersi la responsabilità di nominare una coppia da far uscire. Geniale!

Pechino Express seconda puntata: Costantino della Gherardesca lancia la corsa delle nove coppie rimaste in gara a caccia di cartelli di divieto da recuperare. Con i bonus distribuiti ai Wedding Planner, Le Figlie d’Arte e I Gladiatori, che hanno potuto risparmiarsi la ricerca di un alloggio. Mentre per la coppia Madre e Figlia è scatta una notte in un hotel lussuoso. Non è andata altrettanto bene alle figlie D’arte. Poi direttamente da Masterchef l’arrivo di Chef Barbieri, chiamato a insegnare come far essiccare il pesce. Appuntamento alla terza puntata.