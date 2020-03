C’è Posta Per Te anticipazioni puntata 7 marzo

Sabato 7 marzo ottava puntata di C’è Posta Per Te. Maria De Filippi e Carlo Conti in prima serata insieme. Il conduttore de La Corrida sarà il destinatario di una lettera, esattamente come accaduto la settimana scorsa per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Venerdì la De Filippi e Conti si troveranno di nuovo a sfidarsi a colpi di share. La prima alla conduzione del Serale di Amici, quest’anno in onda il venerdì, e il secondo con La Corrida in onda su Rai Uno. Ma chi sono i mittenti della missiva?

C’è Posta Per Te, Carlo Conti da Maria De Filippi: chi l’ha mandato a chiamare?

Maria De Filippi ospita Carlo Conti. Il conduttore de La Corrida su Rai Uno sarà il protagonista di una storia. Conti è stato chiamato in studio da Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, reduci dal loro fortunato tour nei teatri. Sono stati propri loro a rivolgersi a Maria De Filippi per mandare a chiamare Carlo Conti. Cosa avranno da dirgli?

“Carlo Conti riceverà la posta da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni… Preparatevi a vederne delle belle”, annuncia la pagina Instagram di C’è posta per te. E noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà.