Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non sono una coppia e per quale motivo dovrebbero partecipare come concorrenti a Temptation Island 2020?

Gossip: a poco tempo dopo la notizia della loro partecipazione a Temptation Island Gemma e Nicola dicono no Fino a ieri la partecipazione a Temptation Island 2020 di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (in arte Sirius) sembrava certa, invece improvvisamente arriva il no dalla coppia.

A poche ore dalla notizia infatti un personaggio molto vicino al mondo dello spettacolo ha fatto trapelare la notizia. Secondo alcune indiscrezioni Gemma infatti sarebbe pronta per un altro reality, il Grande Fratello Vip 5, in partenza probabilmente il prossimo autunno.

Gemma e Nicola: non siamo pronti ad essere una coppia

Gemma e Nicola non sono coppia e perchè vanno a Temptation Island 2020?

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli infatti hanno deciso di prendersi del tempo per conoscersi meglio. C’è un forte interesse tra i due ma ancora non si può parlare di amore. A “Uomini e Donne” avevamo assistito a scenate plateali di gelosia, ma la dama torinese e Nicola continuano a parlare solo di frequentazione. Infatti a “Uomini e Donne” proprio Nicola Vivarelli aveva insistito a dire che non sono una coppia e che è presto per pensare all’intimità.

Quindi, non essendo una coppia a tutti gli effetti, non ha senso la loro partecipazione a Temptation Island. Sia Gemma Galgani che Vivarelli in arte Sirius hanno dichiarato “La tv per ora può attendere”. Pochi giorni fa intanto Vivarelli ha fatto sapere ai suoi followers di essere a Torino per incontrare proprio Gemma.

Gemma e Sirius: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip?

Nelle ultime ore girano voci secondo le quali la dama del trono over Gemma Galgani sia tra i possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe iniziare il prossimo autunno. Ma queste sono solo voci, più volte si è ipotizzato in una possibile partecipazione di Gemma al GF, se così fosse dovrebbe rinunciare alla partecipazione a Uomini e Donne.

Per quanto riguarda la conduzione del Grande Fratello Vip, dovrebbe essere riconfermato Alfonso Signorini.