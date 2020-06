Concorrenti Temptation Island 2020: i nomi caldi: Gemma e Nicola

Appena finita la messa in onda del daiting che li ha fatti conoscere “Uomini e Donne” i due sono vittime dei gossip che li individuano come possibili concorrenti della nuova edizione di Temptation Island 2020. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli la coppia al centro dei pettegolezzi a causa della loro differenza d’età è anche la più seguita dal pubblico.

Molti sono curiosi (noi compresi), di sapere come andrà a finire tra la dama torinese e il suo aitante corteggiatore. Soprattutto adesso che l’edizione del programma tv di Uomini e Donne di Maria De Filippi è terminato la curiosità aumenta. Sembrerebbe infatti che a soddisfare fan e gossip ci abbia pensato “Alessia Marcuzzi” con “Temptation Island Vip”.

Temptation Island 2020, concorrenti nel cast Gemma e Nicola?

Concorrenti Temptation Island 2020

Dopo le indiscrezioni sulla prima coppia partecipante al reality dei sentimenti formata da Antonella Elia e Pietro Le Piane saltano fuori altri nomi per il cast di Temptation Island 2020 e fra i tanti, Gemma e Nicola ridondano in questi ultimi tre giorni.

Sebbene i pettegolezzi e i gossip siano sempre più insistenti sulla presenza di Gemma e Sirius nel cast di Temptation Island Vip, la notizia è ancora da confermare, e suscita più di qualche domanda. Tant’è che durante le riprese di “Uomini e Donne“, la coppia ha sempre parlato di frequentazione e di amicizia, nonostante le “scenate plateali” di gelosia di Gemma.

Gemma e Nicola, sembravano in disappunto

Nell’ultima messa in onda del trono over del daiting addirittura, Gemma e Nicola, sembravano addirittura in disappunto a causa della loro ultima esterna. Esterna nella quale tutti si aspettavano il bacio mai arrivato. Ad oggi la Galagani e Nicola Vivarelli sono stati “paparazzati” mano nella mano a Roma.

Anche qui l’amore potrebbe aver avuto la meglio e se così fosse con la “gelosia” di Gemma verso Nicola lo show a Temptation Island è assicurato!