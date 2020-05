UeD news, Ecco chi è Sirius il corteggiatore segreto di 26 anni di Gemma Galgani

UeD news – Ripartito oggi il programma Uomini e Donne, Tina Cipollari ingrana subito la quinta. Vediamo chi è Sirius, il web corteggiatore misterioso della dama Gemma Galgani. “Mi Chiamo Nicola ed ho davvero ventisei anni”. Molto lo stupore in studio, nessuno credeva davvero alla sua esistenza ed invece, si è presentato. Il vero nome di Sirius è Nicola Vivarelli. Il giovane è di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, ha studiato presso l’Istituto Tecnico Nautico Artiglio e lavora alla Carnival Cruise come deck officer.

Gemma sembra affascinata da Nicola, ma come al solito c’è qualcuno che non crede alle sue buone intenzioni. La nota opinionista Tina Cipollari non perde tempo e sferra subito il suo attacco: “Sai cosa ti dico? Fai proprio sch**o!”. Tina Cipollari, non è l’unica ad attaccare il giovane Nicola, a schierarsi dalla parte di Tina, arriva Valentina Autiero, che lo definisce un “farab.tto“.

Uomini e Donne news: Nicola Vivarelli, in arte Sirius: “Io e Gemma vi stupiremo!”

UeD news – Ecco chi è Sirius, Nicola Vivarelli

UeD news – “Sei Volg.re! Io e Gemma vi stupiremo!”, queste le parole di Sirius, o meglio Nicola, contro gli attacchi di Tina Cipollari e di Valentina. In soccorso del giovane corteggiatore arriva la Galgani che tuona: “Sono giovanile di carattere e lui nella conoscenza si è dimostrato più maturo di me”. L’Autiero non demorde e continua: “È reale? Reale è la persona, non le intenzioni. Non ci crederò mai. Sono affezionata a Gemma ma mi è calata. Se sta cercando un uomo con il quale concludere la sua vita, così non va bene”.

L’acerrima nemica storica di Gemma, Tina Cipollari di certo non si trattiene e nel corso della puntata esplode: “Ma dopo avere scoperto l’età di questo ragazzo, che pensi? È un ragazzino, potresti essere sua nonna”. Si preannuncia, una stagione piena di colpi di scena. Come proseguirà il corteggiamento? Tra Sirius e Gemma nascerà qualcosa? Del resto l’amore non ha età!