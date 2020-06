Coppie Temptation Island 2020 nomi nuovi dopo Antonella Elia e Pietre Le Piane la seconda coppia concorrente è Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island mettono alla prova il loro amore. Manila Nazzaro ex Miss Italia 1999, speaker per Radio Zeta e prossimamente la troveremo su Rai 2 accanto a Federico Quaranta nel programma tv, “Linea Verde Radici”. La nuova edizione di Temptation Island 2020 dovrebbe terminare intorno al 13 di luglio, quindi Manila Nazzaro avrebbe tutto il tempo di iniziare la sua nuova avventura accanto a Federico Quaranta.

Alcuni giorni fa erano trapelate indiscrezioni provenienti dalla carta stampata circa la fusione, solo per quest’anno, delle due versioni del reality. Solo ed esclusivamente per il 2020 le coppie Vip si fonderanno con le coppie Nip. Famosi e non famosi. Dunque avremo modo (si presuppone) di vedere un’edizione davvero scoppiettante! Se a tutti gli ingredienti sino ad ora scoperti, aggiungiamo anche la presenza di Gemma Galgani e del suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, il divertimento è assicurato!

Manila Nazzaro e Lorenzo a Temptation Island 2020

Coppie Temptation Island 2020 Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Coppie Temptation Island 2020 nomi: Antonella Elia e Pietro Delle Piane dentro insieme a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Mentre Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno rimandato al mittente l’invito alla partecipazione al programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia.

Lorenzo Pier Paolo Amoruso

Lorenzo Pier Paolo Amoruso è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, ruolo difensore, classe 1971. In passato lo abbiamo già visto sul piccolo grande schermo con la partecipazione nel docu-reality di Tv8 “Squadre da incubo” accanto al collega bomber Gianluca Vialli e a Master Chef Italia di Sky uno.