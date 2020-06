Alessandro Graziani torna per il vis a vis a Uomini e Donne

Uomini e Donne trono classico, Giovanna Abate si avvicina sempre di più il giorno della scelta e la competizione fra i Sammy e Davide è altissima. Cambiano le sedute dopo l’abbandono del programma di Giovanni e Veronica. Giovanna Abate seduta e difronte a lei tre sedie, la prima viene occupata dal suo corteggiatore storico Sammy mentre la seconda pochi minuti dopo da Davide l’Alchimista! In studio fra i due pretendenti si accende subito una forte discussione a causa della sorpresa fatta da Sammy a Giovanna. Motivo della discussione non è la sorpresa di per se ma il momento in cui viene fatta, durante l’esterna con Davide.

Volano parole grosse ed offese da Davide che definisce Sammy un maleducato a Gianni Sperti che invece sostiene che la maleducata sia Giovanna. A rendere ancora più accesa la discussione arriva l’intervento di Nicola (Sirius) il quale prende le difese di Davide attaccando sia Sammy che Giovanna. Stupisce Gemma Galgani che invece di schierarsi con Nicola difende “l’amore” che a sua detta è tangibile fra Giovanna e Sammy. La situazione degenera quando Giovanna decide di ballare con Sammy. Davide reagisce di pancia e lascia lo studio. Lei lo rincorre.

Alessandro Graziani torna nello studio di Uomini e Donne per un confronto vis a vis

Mentre Giovanna cerca di recuperare la situazione con Davide dietro le quinte, Maria fa occupare la terza seduta. A sorpresa entra in studio un volto conosciuto: Alessandro Graziani. L’ex corteggiatore di Giovanna ha da poco lasciato il programma infatti ed il suo rientro desta molta curiosità. Non appena seduto Maria spiega in studio ed al pubblico a casa perchè Graziani si trova in trasmissione.

Effettivamente Graziani è li per dire la sua su un’altro argomento che in questo periodo è al centro dei Gossip. Il nome dell’ex corteggiatore viene tirato fuori su una lettera che Pago avrebbe scritto all’interno del suo libro alla sua ex Serena Enardu. Maria ospitandolo vuole dare la possibilità ad Alessandro di smentire i rumors che insinuano che mentre corteggiava Giovanna Abate era compromesso con la Enardu. Sulla vicenda la prima dichiarazione di Graziani è stata:” Non voglio parlarne...”