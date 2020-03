Elisabetta Imelio tumore al seno a soli 44anni

Addio a Elisabetta Imelio morta di cancro. Aveva 44 anni. La bassista e cantante fondatrice, insieme a Gian Maria Accusani ed Eva Poles, del gruppo Prozac+. A divulgare la notizia sono stati alcuni media locali del Friuli Venezia Giulia. La musicista, residente a Pordenone è deceduta nella notte all’ospedale Centro di Riferimento Oncologico di Aviano Pordenone. Il gruppo, nato negli anni Novanta, scalò le classifiche nel 1998 con l’album “Acido Acida” e sfiorò le 200.000 mila copie vendute. Successivamente, insieme al chitarrista della formazione Gian Maria Accusani, aveva dato vita ai Sick Tamburo.

Elisabetta Imelio è morta

La sua lotta contro il tumore al seno dal 2015

Già da tempo raccontava della sua lotta contro la malattia che l’aveva colpita nel 2015, il cancro al s#no, utilizzando la musica come terapia. Gian Maria, amico e compagno d’avventura da sempre, aveva anche scritto per lei un brano “che non poteva non scrivere”: “La fine della chemio”. Originariamente pubblicata nel quarto disco della band, “Un giorno nuovo” (2017), la canzone era stata reincisa nel 2018 a scopo benefico con il contributo di Jovanotti, Tre Allegri Ragazzi Morti, Manuel Agnelli, Samuel, Elisa, Meg, Lo Stato Sociale, Pierpaolo Capovilla ed Eva Poles dei Prozac+.

“L’ho ascoltata per la prima volta in macchina, mentre andavo all’ospedale. È stato un istante, più potente della chemio, degli antidepressivi, degli incontri con la psicologa e di mille terapie coadiuvanti. Mi è arrivata addosso una bomba d’amore e di speranza, un’energia che mi ha dato gioia, forza e volontà indispensabili per affrontare tutto questo” aveva dichiarato a Vanity Fair.