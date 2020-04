Sospesa Isola dei Famosi 2020 I Palinsesti primaverili 2020 di Mediaset, confermerebbero, che si dovrebbe partire senza reality show

Ultime notizie, news – L’Isola dei Famosi 15 è stata sospesa a data da definirsi. Finita la quarta edizione Grande Fratello Vip 2020, terminato l’8aprile 2020, ha visto vincitrice la concorrente Paola Di Benedetto ex naufraga. E’ giunto a conclusione anche il talent Amici 19 di Maria De Filippi, che ha decretato la vittoria di Gaia Gozzi. In questo momento storico, rimane in onda solo Barbara D’Urso con il suo programma televisivo, Live – Non è la D’Urso, che va in onda la domenica sera. Detto ciò, il condizionale è d’obbligo…

Isola dei Famosi sospeso, Mediaset tentenna

Isola Dei Famosi 2020

In questi frangente è sempre meglio adottare il condizionale per quanto riguarda casa Biscione, ma non solo loro. Se Atene piange, Sparta non ride. In questo caso, dalle parti di Canale 5, tentano di risolvere la problematica, ma l’emergenza nazionale del Coronavirus, sta lasciando inermi anche i vertici del Biscione.