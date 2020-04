Sara Soldati, rivelazione di gossip clamorosa, l’ex GFVIP 4 ha una Tresca con il modello Veronese Andrea Denver. I due hanno un appuntamento

Sara Soldati, la rivelazione di gossip a Chi, non ci lascia di certo stupiti. Noi il 25 febbraio 2020, vi abbiamo anticipato che la bella fashionista, Sara Soldati si era messa in fila per Andrea Denver. Sì anche lei è cotta e stra-cotta a puntino! Sara Soldati nel cuore della notte, alle 3:00, tra il 25 e il 26 Febbraio, ha confidato a Paola Di Benedetto, Asia Valente e Antonella Elia, che si era innamorata di Andrea Denver. E alle GFVIP ha chiesto come conquistare il modello veronese… E la bella Sara Soldati voleva stringere i tempi e rivelò alle amiche di gossip: “E’ ma mi devo sbrigare, sono entrata per ultima… Mi mandano in nomitation…”. Sara Soldati, Andrea Denver è scoppiato l’amore?

Grande Fratello Vip, rivelazione di gossip di Sara Soldati e la tresca con Andrea Denver: “Mi ha detto che…”

Sara Soldati e Andrea Denver

Sara Soldati intervistata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha svelato ( quello già sapevamo) perchè all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non è scoppiata la passione tra lei e Andrea: “È fidanzato e sentiva il peso delle telecamere”. Ma Andrea Denver, le avrebbe fatto una promessa: “Più volte mi ha detto che una volta usciti avremmo sicuramente avuto modo di conoscerci meglio… La fidanzata? Tanto non potrà vederla… I voli al momento sono sospesi. Battute a parte, non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia speciale”.

La rivelazione di gossip di Sara Soldati alle GFVIP nel cuore della notte del 25 febbraio 2020

25 Febbraio giorno della rivelazione di Sara Soldati alle GFVIP che ci avrebbe provato con Andrea Denver

A proposito del rapporto speciale nato nella Casa tra Adriana Volpe e Denver, la Soldati ha rivelato: “Andrea ha una forte stima nei suoi confronti ma nessuna attrazione. Del resto ha sempre detto che non è interessato alle donne più grandi e ad avviare una conoscenza in un contesto televisivo. Adriana mi sembrava troppo impostata poi, andando avanti nel gioco, ho capito che è proprio così”.

“Il pubblico non mi ha capita fino in fondo. Sono passata per quella senza carattere solo perché, davanti a certe litigate, ho preferito il silenzio. Mi dispiace ma sono troppo educata e rispettosa per prestarmi a certe situazioni”.