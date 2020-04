La Finale, Vediamo chi è il vincitore di amici 2020

Vincitore amici 2020 – La Finale, Chi ha vinto amici 2020? Il primo eliminato nella finale è il ballerino classico Nicolai Gorodiskii. A seguire Javier Rojas vince la categoria dei ballerini e porta a casa 50 mila euro, più altri 50 mila per il premio della Critica. La seconda eliminata è Giulia Molino, stroncata durante la gara dal giornalista Luca Dondoni de La Stampa, noto anche in quel di Sanremo per fare questo genere di critiche a chi non gli è congeniale. Giulia Molino strepitosa nella comparata della Regina del Soul Aretha Franklin, che fa scomparire Gaia Gozzi scena.

Chi ha vinto la finale di amici 2020? La RCA Records, casa discografica statunitense, della Sony Music Entertainment

La vittoria è andata a Gaia Gozzi

Il vincitore di Amici 2020 è Gaia Gozzi. La vittoria di amici era scontata ormai da settimane, grazie alla RCA Records. Amici di Maria De Filippi ha decretato il suo vincitore: Gaia Gozzi, che si aggrega all’olimpo dei cantanti, Alberto Urso, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie….