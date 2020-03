A Live – Non è la D’Urso, Barbara D’Urso rivela di aver preso peso

Barbara D’Urso ingrassata, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, conduttrice televisiva del programma tv, Live – Non è la D’Urso di oggi, rivela apertamente di aver preso chiletti in più: e c’è il colpevole! Barbara D’Urso nel corso della puntata di Live non è la D’Urso andata in onda domenica 22 marzo 2020 in onda su Canale5, ha confessato di essere ingrassata. L’argomento principale della serata è stata l’emergenza Coronavirus. In collegamento con la D’Urso il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato: “Le prossime giornate saranno quelle decisive. Ci sono lavori che non possiamo interrompere, che consentono alle persone di accendere la luce, o riempire il frigorifero”. Barbara D’Urso durante la diretta si è lasciata scappare una notizia che ha infiammato subito il gossip.

Sarà la quarantena che ci costringe a restare in casa, sarà la noia che ci porta a mangiare di più, sarà il poco movimento, fatto sta che Barbara ha dichiarato di essere ingrassata. Durante la diretta, parlando del fatto che in questo periodo, costretti a rispettare le regole imposte da Governo, si sta in casa e si mangia di più, la conduttrice ha confessato: “Ho preso tre chili!”.

Prima della diretta la D’Urso ha condiviso con i fan su Instagram un video che la ritrae al trucco e parrucco. “Sono quasi pronta #solopervoi per informarvi e tenervi compagnia mentre #restateacasa!!! recita la didascalia. “Un metro di distanza anche se hanno la mascherina. Sono due degli eroi che sono rimasti con me. Tra un po’ mi vesto” confida ai fan. “Barbara grazie che ci tieni compagnia”, “Il problema sono i guanti. Lui non c’è l’ha. Non potrebbe toccarti” fanno notare i followers. Che dite… la preoccupazione di essere ingrassata, le ha fatto dimenticare le regole?