Grande Fratello VIP 2020 Andrea Montovoli abbandona il reality

Colpo di scena al Grande Fratello VIP. Andrea Montovoli si ritira dal reality. Nella puntata di ieri sera, lunedì 24 febbraio 2020, dopo Barabara Alberti, assistiamo anche all’abbandono di Andrea Montovoli, che ahi noi, si ritira dal GF Vip4. Queste le parole di Alfonso Signorini: ” Vuoi lasciare il programma, é una decisione irrevocabile Andrea? Montovoli al giro di boa: ” Io ci ho pensato molto in questi giorni. Queste settimane sono state veramente toste per me. Sono veramente contento di questa opportunità. Mi ritrovo veramente quasi al limite.”

Grande Fratello VIP 2020 news ultima ora: Montovoli lascia in anticipo

Andrea Montovoli si ritira il Gfvip 2020

Grande Fratello VIP 2020 news ultima ora: Alfonso Signorini prende posizione: ” La tua è una scelta che non condivido! Nel senso che rispetto la tua decisione, perchè tu hai fatto e stai facendo un percorso davvero importante. Mi permetto di dirti che io non considero chiuso il tuo percorso. Ti lascio un po di tempo per parlarne con i tuoi amici. Però se hai già deciso… Rimani in gioco o no? No Alfonso!”

Per l’attore Andrea Montovoli si è conclusa la gara alla finale del gfvip4.