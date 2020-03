Il ballerino rischia di svenire in diretta al serale di Amici

Javier serale Amici 2020 – Javier si sente male durante la seconda puntata del serale di Amici 2020. Per lui è stata dura aver dovuto salutare Talisa, costretta ad uscire dalla scuola, dopo aver perso la sfida con Jacopo. Panico durante la puntata di Amici 2020, il ballerino si sente male, dopo essersi esibito più volte. Proprio per questo motivo, a causa di una forte stanchezza, ha rischiato di svenire in diretta. Javier è stato colpito da un malore che ha spaventato tutti. Maria De Filippi ha subito rassicurato il pubblico da casa: “male alle gambe, dovuto all’acido lattico”.

Javier si sente male seconda puntata serale Amici 2020

Amici notizie ultima ora -Il ballerino Javier ha esagerato con lo sforzo fisico? La padrona di casa, vedendo che il ballerino non riesce a stare in piedi e che gli tremano le gambe, lo invita a sedersi in terra. “Sei tanto stanco? Vuoi sederti? Hai male alle gambe? Cedono, ballano, fanno Giacomo Giacomo… Siediti, lo dico davvero. Respira…” gli dice la moglie di Costanzo cercando di tranquillizzarlo. “Sì, sono stanco!” è la sua risposta, ma è evidente che sta male. “Guardiamo la maglia da seduti, se dovesse essere la tua vado io a prendertela” gli dice Maria De Filippi. Dopo essersi riposato e aver bevuto un po’ d’acqua, riacquista le forze.

Il gesto di Jacopo a Javier serale Amici

Serale Amici 19 seconda puntata – Javier dopo essersi sentito male si rialza, prende la maglia che gli ha portato Jacopo e va a sedersi. “Jacopo è stato un grande Uomo con la U maiuscola, perché gli è stato accanto e non lo hai mai lasciato fino a dargli un abbraccio dopo la maglia” commentano i fan.

Alla finale del serale di Amici 2020 manca sempre meno e Javier dimostra ancora una volta che ha una gran voglia di vincere. Ma lo sforzo eccessivo ha rischiato di giocargli un brutto scherzo.