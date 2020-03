Grande Fratello news ultim’ora. Il gossip di oggi al Grande Fratello vip, è Aristide Malnati, al secolo Mummy, che rivela il suo sogno “stellare” a Denver e Ciavarro e intanto fantastica su Valeria Marini

Aristide Malnati sogno…. Intanto vediamo come hanno trascorso i Grande Fratello la giornata. Tutto sommato cordiale, rispetto alle settimane scorse. Qualche screzio di routine, che ci sta. Nella casa i GF VIP oggi hanno avuto la loro bella dose di emozioni. Prima con un videomessagio di Alfonso Signorini che ha messo al corrente i GF VIP circa quello che sta scucendo i Italia fino ore 23:15 del 14 marzo 2020. Signorini ha mostrato il bollettino sul coronavirus: Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 21.157, 1.966 sono i guariti, 527 in più di ieri. I morti da ieri mattina sono 175 e sono arrivati a 1.441 totali. Andiamo a vedere cos’ha sognato Mummy. Vediamo Grande Fratello news ultim’ora.

Dopo le forti emozioni vissute oggi con il direttore di Chi, gli inquilini del Grande Fratello vip hanno partecipano al Flash Mob di oggi 14 marzo 2020… Aristide Malnati sogna cose…

Grande Fratello news ultim’ora – Insieme agli Italiani, riuniti in giardino, i Vipponi tra abbracci, lacrime e stonature (tante), hanno cantano: “Azzurro”. Finita la canzone i Vip dedicano a tutti coloro che sono positivi al del coronavirus un lungo applauso. Grande Fratello Ultime Notizie dalla Casa – Mummy, Aristide Malnati racconta in confidenza il suo strano sogno su Valeria Marini ad Andrea e Paolo. Le ultimissime dal Grande Fratello Vip news ultim’ora.

Grande Fratello news ultim’ora – Nel frattempo Mummy invita Denver a sedersi con lui e…:”Dicevo prima a Paolo che ho fatto un sogno strano. Mi sono sognato la Marini” -raccota ad Andrea- ” Tu pensa…Alfonso ci metteva in copertina – rivela Mummy con un sorriso malizioso- “Solo che non ricordo se l’ho sognato, ieri notte…” replica Denver: “Se è quello vuoi…benvenga” Aristide:”Figuariti c’è un’amicizia da 12 anni…ma già la conoscevo per averla vista. Gli ultimi anni che ci si vedeva ci si divertiva sempre. Certo, è chiaro che sarebbe un’esperienza particolare”.

Paolo Ciavarro si mette dentro al pettegolezzo:”Il sogno è di pomeriggio quando ti sei svegliato me l’hai raccontato.” Denver a Ciavarro:”Vuole copulare con lei” e Arisitde: Se uno lo sogna è perchè lo cerca. Se si realizza…è qualcosa di buonooo” Valeria Marini avvisata, mezza salvata!