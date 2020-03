Il Coronavirus ferma anche la Regina Elisabetta

La regina Elisabetta a rischio Coronavirus. La preoccupazione inizia a diffondersi anche negli altri paesi, così anche la Regina d’Inghilterra, dopo aver consultato i suoi medici, ha ritenuto opportuno spostare due visite, previste nelle prossime settimane nel quartiere londinese di Camden e in Cheshire. Visto il numero di contagi in aumento in Gran Bretagna, Buckingham Palace ha precisato che si tratta di “una cautela sensata, legata a ragioni pratiche date le circostanze attuali”.

La Regina Elisabetta rischio Coronavirus

Il mondo è in piena pandemia, e le misure di emergenza per frenare o almeno rallentare la diffusione del Coronavirus sono sempre più stringenti. La preoccupazione cresce anche fuori dall’Italia e dall’Europa, in Gran Bretagna, dove gli occhi di tutti sono puntati sulla Regina Elisabetta. Appena dieci giorni fa la sovrana aveva espresso la volontà di continuare con gli impegni istituzionali. Poi, l’apparizione non casuale dei guanti e, infine, la sospensione degli incontri con il pubblico.

Cosa succederebbe se il Coronavirus colpisse la Regina Elisabetta

Se la malattia la colpisse, sarebbe un duro colpo per la Casa Reale Inglese, già vessata da divisioni e accuse, e per tutto il popolo inglese. Solo qualche giorno fa Sua Maestà ha ricevuto la sua prima medaglia d’oro dell’Ordine di San Giovanni, ordine di Cavalleria costituito dalla Casa Reale della Regina Vittoria nel 1888.