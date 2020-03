Seconda puntata di Amici del 6 marzo 2020, la seconda eliminata è Talisa Ravagnati. Maria De Filippi: “Ho una sorpresa per te!”

Eliminazione Amici 19 – Nella seconda puntata arriva l’eliminazione di della ballerina Talisa Ravagnani che già in settimana voleva abbandonare la scuola di Maria De Filippi. Per lei l’infortunio è stato fatale. Nonostante i noti problemi ha continuato ad allenarsi tutti i giorni con impegno e arrivare al serale. Dopo l’ultima esibizione con il cantante Jacopo Ottonello, la somma dei voti ottenuti dai professori, dalla var e giuria hanno decretato, hai noi, l’eliminazione di Talisa. La Ravagnani è scoppiata in lacrime dopo il verdetto, Maria De Filippi le dice: “Ho una sorpresa per te!” Maria chiama le ballerine professioniste e consegnano una busta alla padrona di casa che ha detto alla ballerina: “Ecco il tuo premio!” Talisa Ravagnani eliminata da Amici con una borsa di studio di 6.000,00 denominato: Premio Marlù.

L’emergenza COVID-19 causata dal coronavirus SARS-CoV-2 non ferma Amici serale

Amici serale 19 – Nella seconda puntata andata in onda ieri venerdì 6 febbraio 2020 per la prima volta Amici 19 va in onda senza pubblico in base alle disposizioni della Governo Conte in seguito all’emergenza COVID-19 causata dal coronavirus SARS-CoV-2. Tant’è che Maria De Filippi ha fatto il collegamento a casa di Sabrina Ferilli.

Amici Serale – Nicolai mandato a rischio eliminazione da Timor, perché non si è presentato alle prove di danza classica, e per l’atteggiamento critico verso lo stesso. Javier Rojas, in ritardo per la lezione di danza classica, viene escluso da Timor dal primo girone di qualificazione. Nicolai viene mandato a rischio eliminazione da Timor, perché non si è presentato alle prove di danza classica. Javier, in ritardo per la lezione di danza classica, viene escluso da Timor dal primo girone di qualificazione. La prima manche manda a rischio eliminazione Jacopo Ottonello, sesto, e Talisa Ravagnani, quinta. Gaia e Mirella Nyvinne Pinternage, prime a pari merito, si giocano l’ingresso diretto alla terza puntata. Passa Gaia Gozzi.

Nella seconda manche Javier Rodjas e Valentin si giocano la promozione diretta alla terza puntata. Chi vince passa direttamente. Vince Valentin Alexandru Dumitru. Javier può ancora tentare di passare subito alla terza serata. Non riesce e va in sfida con gli altri. Si salva Nicolai, poi Javier e Giulia Molino. La sfida finale è tra Jacopo e Talisa. Esce Talisa. Lo sponsor Marlu premia con 6000€ Talisa.