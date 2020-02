Javier Rojas bacia Talisa: il ballerino tradisce la fidanzata? Come finirà?

Gossip Amici 2020 – Javier Rojas e Talisa Ravagnani si sono baciati appassionatamente. Ma Javier non era fidanzato? Già da tempo avevamo sospettato che la storia d’amore con la fotografa Solveig Jenselme era tutta una messa in scena. Talisa di notte si è confidata con Martina Beltrami soffermandosi su alcuni particolari della storia con la “presunta” fidanzata di Javier.

JAVIER bacia tutte!! Qual è la fidanzata: Talisa Ravagnani o Solveig Jenselme?

Gossip Amici 2020: l’assurda verità di Javier illude la Ravagnani

Talisa Ravagnani racconta a Martina che Javier Rojas ha passato l’ultimo giorno al telefono con la sua fidanzata. “Lui mi ha detto: Sì, però l’ho lasciata” precisa la Ravagnani. “E come ha fatto a lasciarla se è qua?” replica la Beltrami. “Prima di quella chiamata si erano già lasciati” puntualizza la ballerina.

“Così mi ha detto e lo ha detto anche a Jacopo”

Javier ha raccontato alla Ravagnani di essersi lasciato con la sua fidanzata. Martina non ci crede e dice: “Però ha sprecato l’ultima sera stando al telefono con la sua ex fidanzata. Allora non si sono lasciati”. Ma Talisa insiste: “Sì, così mi ha detto e lo ha detto anche a Jacopo”. L’amica replica: “No, non credergli: è un bugiardo”. A chi crederà Talisa? Il gossip di Amici esplode. Che pasticciaccio!