Javier Rojas versa in una profonda crisi: perchè?

Javier Rojas è crollato e versa in una profonda crisi: qual è la causa? Forse lo stress del serale di Amici? Probabilmente potrebbe essere una componente della crisi che sta attraversando. Ma è palese che dietro c’è di più, molto di più. E a pensare che il serale è iniziato da poco e gli allievi sono costantemente sotto a lavorare per preparare la seconda puntata di venerdì 6 marzo 2020. Purtroppo Javier Rojas sta passando un periodo davvero offuscato da qualcosa che lo sta destabilizzando. Javier Rojas sembra addirittura un’altra persona rispetto ai mesi precedenti. Se prima era stato sempre il primo della classe, adesso perde colpi. Che questa crisi provenga dalla bella Solveig Jenselme? Chi lo sa. Nel frattempo quello che è palese e sotto gli occhi di tutti, è che Javier, non balla più.

Javier Rojas: “Mi sento perso”

“Mi sento perso. Quando ballo non sento niente. Non sto bene” ha confessato oggi durante il daytime di Real Time aggiunge: “Se continuo così non vincerò mai, ma io devo vincere, devo aiutare la mia famiglia!”. Sembra che il ballerino abbia perso la concentrazione, di conseguenza, l’obiettivo finale, cioè, vincere, o almeno impegnarsi fino alla fine. Ogni anno che passa nella scuola di Amici il tasso della competizione è sempre più alta. Come cita la celebre canzone di Gianni Morandi, 1 su 1000 ce la fa. Javier Rojas ce la farà?

Nicolai: “Non basta avere una buona tecnica, devi mettere il cuore, come faccio io!”

Proprio oggi pomeriggio, durante la crisi di Javier, Nicolai lo ha attaccato, queste le parole: “Quando balli non emozioni, non dai nulla. Non basta avere una buona tecnica, devi mettere il cuore, come faccio io!”. Javier è visibilmente scosso e senza voglia di ballare. Dopo aver provato a fare qualche coreografia si è reso conto di non riuscire a muovere un passo.

Talisa Ravagnani consola Javier Rojas: “Tu eri il migliore!”

Javier Rojas vive un momento di crisi, tanto che lo sta portando a non riuscire più a ballare. Rudy Zerby, lo definisce “Noiosamente bravo”, sottolineando che manca di emozioni. L’unica che sembra credere in lui, è la sua nuova fidanzata Talisa Ravagnani. Talisa oggi ha provato a scuoterlo: “Tu eri il migliore! – Talisa parla al passato – “Devi tornare in te, io so che puoi farlo. Ma nessuno può farlo per te, solo tu puoi riuscirci!”. Sembrava un Leone…