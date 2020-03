Talisa e Javier bacio Amici 2020 – Talisa Ravagnani ha dovuto lasciare la scuola di Amici 2020 al termine della seconda puntata del serale andato in onda venerdì 6 marzo. Dopo l’infortunio alla caviglia, la ragazza aveva perso la fiducia in se stessa. “Ogni cosa che faccio, non va bene. Non ho più forze per provare. Non riesco a sentirmi me stessa. Mi sono persa completamente” aveva dichiarato in lacrime. La sfida contro Jacopo è stata fatale. Talisa Ravagnani torna a casa con un’esperienza in più di cui fare tesoro ma, soprattutto, con un amore sbocciato. Prima di lasciare lo studio del serale, infatti, Talisa e Javier si sono scambiati un bacio appassionato.

Talisa Ravagnani e Javier Rojas è nata una storia d’amore ad Amici 19

Amici 2020: Talisa eliminata, i fan non sono d’accordo

I fan non sono d’accordo con l’eliminazione di Talisa Ravagnani dal serale di Amici 2020. “Non meritava di uscire, è un talento indiscusso. Ha una forza assurda, ha una femminilità ed uno sguardo tenace. Jacopo sta dimostrando poco in questo serale, purtroppo se continua così uscirà la prossima puntata. Resto dell’opinione che Talisa è una grande ballerina. Avrà un futuro, me lo auguro” scrive un follower del programma.

La vittoria di Talisa Ravagnani Amici 2020

Talisa Ravagnani eliminata da Amici 19. Era quasi impensabile che avrebbe perso la sfida contro Jacopo. Ma così è stato. La ballerina scoppia a piangere e ringrazia Maria De Filippi. Anche Javier Rojas era in lacrime. I due ballerini sono sempre più legati. E’ nata una storia d’amore tra Talisa e Javier? In studio entra Giulia Pauselli che le consegna un premio di seimila euro messo in palio da Marlù. Per la ballerina di Amici è solo l’inizio!