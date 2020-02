Amici 19 Jacopo Ottonello ammesso al serale. Il giovane cantante, nella puntata andata in onda oggi, sabato 22 febbraio 2020 ha finalmente conquistato la maglia verde. “Hai una forte presenza vocale, molta voce e trasmetti emozioni. Per me è un sì”, spiega il giudice Charlie Rapino. Una grande soddisfazione per Jacopo Ottonello che si avvicina ad Anna Pettinelli mettendole la maglia sulle spalle. “E’ tua, te la sei sudata e meritata” – ammette l’insegnante. “Lui è il capo dei paracu*i”, aggiunge Stash. “Anche tu alla sua età eri così”, replica Maria De Filippi.

Jacopo Ottonello ringrazia tutti i professori e torna al suo banco, indossando subito la maglia verde tanto sudata e sognata. Il cantante deve dire grazie al ballerino Javier che avendo ottenuto i voti più alti gli ha permesso di conquistare la maglia verde, ma anche ad Enrico Nigiotti che gli ha regalato due inediti, tra cui “Disinnescare”, brano che gli è stato chiesto di cantare oggi, in una delle tre prove.

Chi è Jacopo Ottonello biondino di Amici 19?

Il cantante Jacopo Ottonello è nato a Savona, ha 20 anni. Nutre due grandi passioni: il canto e lo sport, in particolare il calcio. Gioca nella U.S.D. Quiliano&Valleggia, di proprietà del Savona Calcio. Indossa la maglia numero 9, nel ruolo di esterno sinistro d’attacco.

Jacopo è fidanzato? La risposta è sì. Si chiama Greta, con la quale ha un legame speciale e di cui è molto innamorato. Il giovane cantante della scuola di Amici, a differenza di molti suoi coetanei, lavora già. E’ impiegato nell’amministrazione di un cimitero.

Il talento savonese è arrivato nel programma di Amici 19 come il favorito alla vittoria finale, ma fino a questo momento, era rimasto fuori dai giochi, impossibilitato a giocarsi il tutto per tutto per ottenere la maglia. Proprio oggi, dopo un percorso di alti e bassi, Jacopo è riuscito, attraverso i suoi tre step, ottenendo tre sì dai giudici, a sbarcare al serale di Amici 2020.