Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, tornati insieme da meno di un mese fanno impazzire gossip e i fan sui social con la pubblicazione di uno scatto che corona il loro amore

A meno di un mese Nicolò Zaniolo giocatore di calcio della A.S. Roma e la sua storica fidanzata Sara Scaperrotta continuano a far parlar di loro. Se all'inizio del mese di Giugno i due annunciavano il ritorno del sereno nella coppia scambiandosi messaggi su Instagram difficilmente fraintendibili, oggi il web impazzisce per uno scatto pubblicato proprio dal giocatore giallorosso.

Di poche ore fa infatti la pubblicazione di uno scatto da parte del giocatore dove si legge benissimo una scritta tatuata sull’avambraccio: “Mon coeur est a toi” dove sotto in didascalia Zaniolo scrive:” Sei la mia vita e ogni giorno me lo dimostri sempre di più…Ti amo tanto. Mon coeur est á toi…Per sempre”.

Piovono nell’immediato commenti e like sul post nel profilo del seguitissimo calciatore: “Daje che mo qualche radio con sta scritta pensa che vai al PSG!”, ” Bellissimi“. Dedica d’amore per la sua Sara o davvero annuncio di cambio maglietta per il giocatore?

Zaniolo su Instagram i fan in delirio

Nicolò Zaniolo posta parole d'amore su Instagram, i fan attentissimi partono subito facendo arrivare centinaia di commenti e like. Curiosando nei commenti, come riportato sopra, leggiamo anche quello di un fan che mette in guardia Zaniolo comunicandogli che la scritta in francese in questo periodo potrebbe far pensare ad un cambiamento di maglietta per il calciatore.

Zaniolo e Sara: “Mon Coeur est a toi”

Ovviamente le parole di Zaniolo sono per la sua Sara Scarpetta. Ventu'anni, Sara Scaperrotta, studentessa di Moda e Costume all'Università La Sapienza di Roma, vanta ben 80.000 follower su Instagram. Il suo sogno? Ovviamente quello di diventare una Fashion Blogger, una Stilista.

La coppia già convive e come dichiarato in precedenza dalla Scaperrotta sognano il matrimonio. E se la dedica di poche ore fa fosse proprio il preludio dei fiori d’arancio in arrivo per la coppia?