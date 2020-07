Stefano De Martino si gode una gita in barca con una bionda mentre Belen si dispera. Ma la nuova “amica” di Stefano non sfugge ai paparazzi

È finita definitivamente tra Stefano De Martino e Belen? Mentre la showgirl soffre per la crisi da cui sembra non uscirne più, il ballerino non fa altro che far chiacchierare su di sé e sulle sue possibili nuove partner.

Tra dichiarazioni rilasciate “a metà” da parte di amici traditori e fake news che ruotano tutte attorno a Stefano De Martino, oggi arriva in anteprima una prova schiacciante ad opera del magazine Nuovo: l’ex di Belen è stato paparazzato insieme ad una bella bionda. Una bellissima foto da copertina.

Chi è la bionda con Stefano?

Oggi, in anteprima il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram la cover del numero del suo magazine che uscirà domani, 2 luglio. La foto ritrae uno spensierato Stefano De Martino in costume, che si gode una giornata in barca in compagnia di una bionda non identificata…e Belen? Di certo la bella showgirl è tutto fuorché divertita. Ma chi è l’avvenente donna che si accompagna a Stefano?

“Belen non si da pace…”

La copertina del numero di Nuovo di domani commenta la foto di De Martino che si intrattiene con una bionda dal costume rosa succinto con queste parole: “Belen non si da pace per la dolorosa rottura col marito ma…De Martino prende il largo con una bionda“. Cosa avrà da dire la showgirl, che ultimamente sta trovando conforto sfogandosi con i fan e con la sua famiglia? E Stefano? Dopo aver smentito tutti i suoi possibili flirt, come risponderà davanti alle prove?