Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta sono tornati insieme dopo aver attraversato presumibilmente un periodo di crisi la coppia torna a farsi vedere insieme.

Dopo mesi in cui non si erano fatti vedere insieme e dove addirittura avevano smesso di seguirsi su social, oggi la coppia formata da Nicolò Zaniolo, giocatore giallorosso e la sua storica fidanzata Sara tornano a farsi vedere insieme. Zaniolo , in pausa forzata oltre che per il Covid anche a seguito di un infortunio torna a postare foto in dolce compagnia della sua Sara.

Di poche ore fa il post del giocatore dove stretto in un’abbraccio dolcissimo con Sara scrive in didascalia : “Tu” ed aggiunge un cuoricino rosso. Un post che potrebbe dire tutto e niente, è davvero passata la crisi fra i due? e soprattutto in questi mesi cosa è successo davvero fra i due?



Zaniolo e Sara torna il sereno

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta sono tornati insieme

Nei mesi passati la coppia è stata vittima anche di molti rumors che imputavano al giocatore giallorosso un flirt con Chiara Nasti, influencer da milioni di follower su Instrgram. Sembra tornato il sereno quindi fra Nicolò e la sua Sara ma nel periodo di allontanamento al bel giocatore era stato affibbiato un flirt con la bellissima Chiara Nasti, l’influecer.

Quest’ultima non ha perso tempo ed ha immediatamente smentito tutti i gossip che la coinvolgevano ma Sara come l’avrà presa?

Zaniolo posta la foto insieme a Sara ed il web impazzisce

Il talento maglia numero 22 giallorosso (prossimo a calcare i campi di calcio) Nicolò pubblica dopo tanta attesa uno scatto in compagnia della sua Sara e benché ancora non si sia capito bene cosa sia successo fra i due e perchè, i fan della coppia inondano di messaggi il profilo del giocatore.

Nei commenti leggiamo: “Sono ritornati!”, “Veglio su di voi tipo Batman” e molti cuoricini ed Emoticons di approvazione per la coppia che torna a far sognare i suoi fan. Dunque tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta è tornato a splendere il sole!