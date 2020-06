Maurizio Costanzo confessa di preferire la versione di «Temptation Island 2020» Nip e ne spiega anche il perchè

Mancano davvero pochi giorni all’inizio del reality più atteso dell’estate: Temptation Island 2020. Mentre le riprese sono già iniziate con tutti i dovuti accorgimenti a causa del Covid, i fan sono in trepidazione ed il conduttore Filippo Bisciglia ha reso note le prime due coppie di concorrenti arriva la confessione del tutto inaspettata del noto giornalista Maurizio Costanzo proprio sul reality.

Intervistato dal Giornalettismo, il noto giornalista e autore televisivo, rivela di preferire in assoluto la versione Nip del reality show. Come sappiamo in via del tutto eccezionale solo per quest’anno il reality delle tentazioni avrà come concorrenti sia coppie Vip che Nip.

Temptation Island 2020 Maurzio Costanzo: “Io la guardo…”

Maurizio Costanzo, sempre durante l’intervista al succitato giornale, confessa di essere dopo pronto a tornare sul piccolo schermo con lo storico e celebre “Maurizio Costanzo Show” ad ottobre. Mese in cui lo show ripartirà con la nuova edizione ahimè senza pubblico come confermato proprio dal giornalista.

In realtà però non dovremmo aspettare così tanto per vedere Maurizio Costanzo in Tv, il giornalista infatti ha rivelato l’inizio della sua nuova avventura con il programma Insonni in onda dal 5 di Luglio.

Tornando poi a parlare del reality delle Tentazioni Costanzo ha dichiarato: “Sono fan della versione con i Nip e non con i Vip. Il Vip ti può fregare, ecco, perché sa far televisione o almeno qualcuno ci prova…Sono felice riparta, è un primo segnale forte di ripresa inteso come lavoro non solo per chi fa televisione, ripeto, non dimenticate mai la filiera. Darà serenità e servirà per non pensare ai problemi. Io lo guardo”.