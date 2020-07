Melissa Satta, mentre si gode l’anniversario di nozze con Boateng, finalmente rompe il silenzio sulla sua gravidanza, è incinta?

Gossip news – Melissa Satta, già madre di Maddox, 6 anni, ha fatto chiacchierare molto su una sua presunta seconda gravidanza, è incinta? La modella, mentre si gode l’anniversario di matrimonio con Boateng, ha finalmente rotto il silenzio.

Il calciatore del Besiktas, marito della velina, avrebbe dovuto essere bloccato in Turchia. Tuttavia, nel giorno del suo quarto anniversario di matrimonio, Boateng, avuto l’ok per tornare in Italia, ha fatto una sorpresa a Melissa Satta. Quindi, con un aereo privato, si è presentato dalla moglie e dal figlio con venticinque rose, una scena da film “documrntata” dall’occhio indiscreto del magazine Chi.

Per lo stesso settimanale, la Satta ha detto la verità sulla sua seconda gravidanza.

Gossip news – La verità sulla gravidanza

Melissa Satta ha dichiarato a Chi di non essere incinta. Le voci di corridoio sono quindi state smentite e catalogate tra le altre tante fake news. La modella, però, ha anche detto che lei e suo marito non escludono l’idea di dare un fratellino o una sorellina a Maddox.

Nel caso in cui il loro desiderio si avverasse, nessuno dei due si creerebbe problemi a dirlo.

Melissa e Boateng: l’amore ritrovato

Gossip news – Vedere Melissa Satta e Boateng in una nuova e ritrovata armonia non fa che rendere felici i fan della coppia. Tutti sono a conoscenza della crisi che la coppia attraversó lo scorso anno. Ma, per loro fortuna, il calciatore è la velina hanno ritrovato il loro feeling e sono tornati insieme più forti di prima.

Adesso, per festeggiare il loro anniversario, la famiglia al completo si sta godendo una romantica gita in barca a largo delle coste dell’arcipelago della Maddalena.