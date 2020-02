Vanessa Incontrada news – Vanessa Incontrada sbarca ad Amici 19 – 2020, nel ruolo di giudice, conquistando tutti con il suo look sobrio, la sua bellezza e semplicità. Dopo il successo in tv con le fiction Rai “Come una madre” e “I nostri figli” e del film “Non c’è campo”, l’attrice è pronta ad affrontare una nuova avventura. Le ultime news di gossip: il look di Vanessa e Rossano Laurini il grande assente ad Amici. Nonostante il successo televisivo, Vanessa ha dovuto affrontare anche le critiche e ha sofferto quando, dopo la gravidanza, è entrata nel mirino del gossip becero, perchè troppo grassa. Evidentemente pensando solo al look… tralasciando le gravidanze.

Vanessa Incontrada Amici 2020

La relazione con Rossano

Mamma di Isal, nato dalla relazione con Rossano Laurini, riguardo al suo compagno di vita aveva dichiarato: “Mi ha insegnato a sorridere delle mie imperfezioni. Oggi ho finalmente capito che la perfezione non esiste. Conta solo quello che pensi di te stessa, quando ti guardi allo specchio. E io, quando lo faccio, sono orgogliosa di quello che vedo”.

Il gossip, questo è il pettegolezzo quotidiano: Il fidanzato della Incontrada, Rossano Laurini si dimentica di lei?

E mentre i fan di Vanessa Incontrada si complimentano con lei, il compagno Rossano Laurini questa volta sembra essersi dimenticato di lei. La coppia è molto riservata e ha sempre preferito stare lontano dai riflettori.

Rossano Laurini: “Ti amo…” ma ieri, è stato il grande assente

L’imprenditore ha sempre manifestato il suo orgoglio nei confronti della compagna. Nel giorno del suo compleanno sul profilo Instagram aveva scritto: “Auguri anima buona. E non guardarmi così che mi fai arrossire. Ti amo”. E poi ancora: “Mi imbarazzo quando ti guardo”.

Ma per il debutto al serale di Amici 2020 Rossano non ha pubblicato nessun post. Mentre l’attrice era in onda su Canale Cinque, il compagno della Incontrada era alle prese con l’organizzazione di un evento? Forse è stato proprio questo il motivo della grande assenza.