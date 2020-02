Prima puntata di Amici serale: vediamo i giudici chi hanno eliminato al face to face e i concorrenti ancora in gara che accedono per diritto alla seconda puntata…

Amici serale 2020 gli eliminati di ieri nella prima puntata del serale di venerdì 28 febbraio 2020. Le news sul nuovo regolamento, i gironi, e concorrenti ancora in gara, i giudici, le ultime notizie sugli ospiti che hanno duettato con i concorrenti allievi. Le ultime notizie da Amici 2020 sul nuovo regolamento. Abbandonate le maglie delle squadre, questa è la news, i concorrenti in gara si affronteranno a singolar tenzone. Un vero face to face volto a tirare fuori il valore e il grado della loro artisticità. Passerà chi dimostrerà alla giuria di esperti: Loredana Berté, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte e alla Var composta da: Beppe Vessicchio e Luciano Cannito di essere un vero talento.

A loro si uniranno i professori, che potranno votare, ovvero i mitici sei, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Ai voti degli esperti e dei professori si uniranno anche quelli del pubblico a casa che, visto che il programma sarà in diretta, sarà parte attiva di questo serale 2020. Le case discografiche, come noto, osserveranno da molto vicino i concorrenti senza contratto in essere. detto ciò, passiamo alla sfida della prima puntata. Vediamo le modalità del nuovo regolamento.

Il nuovo regolamento di Amici serale

Amici 2020 serale – Le ultime notizie sul serale. Vediamo le news del serale di Amici. Maria De Filippi ha introdotto un nuovo regolamento per Amici 2020. Come citato sopra, addio alla sfida a squadre tra Bianchi e Blu e ai direttori artistici. Ci saranno tre gironi e tre organi giudicanti. L’obbiettivo è conquistare la maglia nera per accedere alla seconda puntata. Il primo classificato del girone sarà ammesso alla puntata successiva. Il secondo classificato, dovrà superare tre step.

Nel serale di Amici, articolato in 9 appuntamenti, 3 puntate verranno dedicate a una nuova competizione, denominata Amici All Star dove parteciperanno sia gli ex concorrenti di Amici che cantanti famosi: Enrico Nigiotti, Michele Bravi e a Sebastian Melo Taveira. Verrà dedicato ad Amici Prof, una gara che vede protagonisti i professori. Ognuno dei prof, è associato a un concorrente e dovrà esibirsi assieme agli ospiti della trasmissione e verrà giudicato.

Primo girone, classifica, eliminati: Martina Beltrami

Amici 2020 serale: gli eliminati del primo girone: chi si classifica ultimo viene eliminato. Inizia Valentin, lui vola. Poi è la volta di Giulia che duetta con Ghali… Poi tocca alla piuma Javier. Francesco canta, con Ermal Meta, non pervenuto. Poi si esibisce Talisa, da rivedere (infortunata). Gaia Gozzi, canta con Emma Marrone, non regge il confronto e viene surclassata: esibizione da dimenticare in fretta. Jacopo duetta alla grandissima con Alessandra Amoroso e giudici vedono altro (“cosa da capire”). Martina con J-Ax, stona più volte e non tiene assolutamente il palco. Nicolai, vola anche lui, ma da rivedere. Nyv un talento straordinario che duetta con Elisa alla grandissima. La classifica: NICOLAI, NYV, JAVIER, GIULIA, VALENTIN, TALISA, JACOPO, FRANCESCO E MARTINA ultimi a pari punti, vanno allo spareggio del televoto. Passa Francesco e Martina elimanata.

Finite le esibizioni il primo è Nicolai (da capire come), si accaparra la maglia nera e passa alla seconda puntata. Soltanto seconda è Nyv dopo tre prove tostissime, mostra che è l’unico vero talento di Amici 2020: batteria, basso e piano, agguanta la maglia nera e vola alla seconda puntata. Il tutto avviene attraverso il tele-voto da casa. Per il secondo semaforo canta a cappella e mostra di che pasta è fatta. Terzo e ultimo semaforo viene giudicata da Gabri Ponte: Nyv e Nicolai volano alla seconda puntata del serale.

Amici 2020 serale Prof: è la volta di Al Bano e Romina: un trionfo

Al Bano e Romina Power cantano Felicità con i professori. Esibizione da dimenticare quella dei professori e Rudy Zerbi paga pegno con una bella secchiata d’acqua…è il minimo. Timor Steffens sfida di ballo tra i professori si scatena.

Secondo girone, eliminati: Francesco Bertoli

Amici 2020 Serale: gli eliminati del secondo girone in sequenza. Inizia sempre Valentin. Poi Jacopo Ottonello, Talisa Ravagnani, Gaia Gozzi, Giulia Molino, Francesco Bertoli e Javier Rojas. Al primo posto si classifica Javier che prende la maglia nera e si aggiunge a Nyv e Nicolai sul divano verde. Loredana Bertè è decisiva per l’eliminazione di Francesco.

Al secondo posto troviamo Giulia, anche lei è chiamata alla prova dei 3 semafori e si sottopone al televoto e al giudizio di un giudice: Gabry Ponte e Giulia passa alla seconda puntata di Amici serale 2020. Jacopo, Talisa, Gaia Francesco e Valentin sono a rischio. Grazie al televoto Giulia passa i primi due semafori e il terzo grazie. Eliminati da Amici Serale: Martina Beltrami e Francesco Bertoli.