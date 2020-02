Ascolti tv venerdì 28 febbraio: chi ha vinto Amici o La Corrida?

Dati auditel 28 febbraio. Ascolti tv venerdì sera. La sfida a colpi di share del venerdì sera non ha registrato colpi di scena rispetto agli ascolti tv della scorsa settimana. Ieri, venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, mentre Rai Uno ha trasmesso La Corrida.

Grande sfida tra Carlo Conti e Maria De Filippi. Chi ha vinto? La seconda puntata de La Corrida ha totalizzato 4.223.000 spettatori con il 18.71% di share. La prima puntata del Serale Amici 2020 ha invece tenuto incollati al piccolo schermo 3.778.000 spettatori con il 19.82% di share.

Dati auditel di ieri 28 febbraio 2020 Carlo Conti e Maria De Filippi sfida a colpi di share

Ascolti tv La Corrida e Amici – Carlo Conti e Maria De Filippi si sfidano a colpi di share e si salutano in diretta tv. “Non c’è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono felice di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate. Gli ascolti? Chi se ne frega! Per me Carlo è come un fratello” ha dichiarato la moglie di Maurizio Costanzo. “Maria mi ha subito telefonato per dirmelo, ma io sono tranquillo, non vivo mai il mio lavoro come una gara” – ha replicato il marito di Francesca Vaccaro.

Ascolti tv e share di venerdì 28 febbraio Amici 2020 serale miglior talent della TV italiana

Ascolti tv – Il primo appuntamento della 19esima edizione del programma di Maria De Filippi – in onda ieri, venerdì 28 febbraio, sull’ammiraglia Mediaset – ha appassionato 3.778.00 spettatori con il 19.9% di share (22.52% sul pubblico attivo).

Il successo confermato da picchi del 32% di share e di 5.000.000 di spettatori, con una media del 31% di share sul pubblico 15-24 anni. Monopolio assoluto anche del mondo social, con i vari hashtag riferiti al programma costantemente in testa ai TT di Twitter.

La dichiarazione di Giancarlo Scheri direttore di Canale 5

Lo share – «La nuova edizione di “Amici” è l’ennesima consacrazione della professionalità di Maria De Filippi e del valore creativo e produttivo del team di Fascino PGT. È la tessera che completa il ventaglio di proposte della rete.

Il fiore all’occhiello del prime time dell’Ammiraglia Mediaset. “Amici” abbatte i muri tra le generazioni e riunisce tutta la famiglia davanti alla TV, centrando così l’obiettivo editoriale di Canale 5».