Gossip news ultima ora: Grey’s Anatomy Camilla Luddington incinta secondo figlio

Camilla Luddington incinta secondo figlio. L’attrice mostra il pancione e annuncia la lieta notizia su Instagram con una foto che la ritrae accanto ad una principessa Disney. Sarà incinta anche Jo Wilson, il suo personaggio in Grey’s Anatomy? L’annuncio della gravidanza arriva pochi giorni dopo la messa in onda dell’episodio dedicato all’addio ad Alex Karev, marito di Jo scappato dalla sua ex dopo aver scoperto che ha avuto due figli da lui. Ora che la Luddington è incinta è molto probabile che il suo personaggio Jo è incinta di Alex, ma dovrà crescere suo figlio da sola.

Gossip news ultima ora Camilla Luddington incinta secondo figlio

L’attrice Camilla Luddington è incinta del secondo figlio con il marito Matt Alan: la coppia si è unita in matrimonio nel 2019 dopo dieci anni di fidanzamento. Gli attori erano già genitori della piccola Hayden, nata nel 2017. Nello scatto vediamo l’attrice che si accarezza il pancione accanto ad una cosplay di Cenerentola.

Seconda gravidanza per l’attrice di Grey’s Anatomy Jo Wilson incinta

La Luddington annuncia l’arrivo del secondo figlio. “Farò solo un annuncio di gravidanza super casual. Ho bisogno di Principesse!!!. Okay, allora… Matt e io siamo così felici di annunciare, dopo mesi che l’abbiamo tenuto nascosto che sono incinta! Siamo molto entusiasti di allargare la nostra piccola famiglia e dare ad Hayden un fratellino. E sì, sono stata molto lontana dai social negli ultimi mesi per lo sfinimento e le nausee del mattino. Ho vomitato durante le riprese al lavoro? Sì! Oh, il fascino di crescere una nuova vita. Ma parlando seriamente, ci sentiamo davvero fortunati e non vedo l’ora di aggiornarvi per i restanti mesi di questo viaggio del bambino numero 2! Un ringraziamento all’unica e sola Cenerentola per avermi aiutata con questa foto ieri”. Dalle parole dell’attrice sembra che il secondo figlio di Camilla Luddington sarà un bel maschietto.