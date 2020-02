” Da domani… a dieta! ” parola di Francesca Manzini

Francesca Manzini dieta e timone, vestirà i panni di ammiraglio. E’ lei la nuova conduttrice di Striscia la notizia 2020. L’imitatrice ed ex concorrente ad Amici Celebrities, condurrà il popolare tg satirico di Canale 5 a partire dal 2 al 7 marzo al fianco di Gerry Scotti. “E’ bello tutto sono felice ma mi devo mettere a dieta. E questa è la cosa più brutta di questa notizia. Da domani… a dieta” dichiara la comica nel video promo.

Francesca Manzini Striscia la notizia

Francesca Manzini dieta per Striscia la notizia?

Approdata a Striscia nei panni di una esplosiva e irriverente Mara Venier in uno dei deepfake più divertenti di questa stagione, Francesca Manzini, per una settimana, condurrà il tg satirico di Antonio Ricci, in coppia con Gerry Scotti.

Il gossip di oggi sulla Manzini di Striscia

“Ancora non ci credo. Mi ha battezzato a Mediaset Gerry” dichiara la Manzini. “Meriti questo e altro, spaccherai e sarai pazzesca come sempre”, “Sei sempre la numero 1 assoluta, mi dai sempre quei cinque minuti di felicità”, “Sei fantastica e non è vero che sei grassa fra stai benissimo così” – commentano i fan entusiasti della notizia.