Anna Munafò ha partorito, è nato Micheal. Anna, ex tronista di Uomini e Donne, dopo essersi sposata in segreto il 31 dicembre scorso con Beppe Saporito ha annunciato la sua gravidanza sui social ed in seguito ha tenuto sempre i suoi fan aggiornati tra foto, sesso e nome del bambino.

Recentissimo il post dove la Munafò posta una foto a bordo piscina con il suo bel pancione in bella mostra e scrive :” Che ne pensi ? Forzaaaaaaaa“, riferendosi al bambino per spingerlo a venire al mondo. La neo mamma non vedeva l’ora di conoscere il suo piccolino e finalmente ieri 21 giugno il suo desiderio si è realizzato.

Anna Munafò da l’annuncio della nascita di Michael

A dare l’annuncio del lieto evento proprio l’ex tronista attraverso i social dove la stessa pubblica uno scatto sul letto d’ospedale accanto al marito ed al piccolo appena nato. L’ex tronista in didascalia scrive: “21/06/2020 arrivi tu Michael!”. Piovono like, cuoricini e commenti sotto al post: “Siete stupendi tantissimi auguri di cuore per il piccolo e a tutti vuoi!“.

Anna Munafò ha partorito

L’amore con il marito Beppe Saporito è nato la scorsa estate un po’ per caso. I due amici sin dall’infanzia e poi persi di vista si sono rivisti ad un a cena da li il viaggio in Grecia d’amici poi il primo bacio ed a dicembre scorso sono convolati a nozze. Ora sono una famiglia, Benvenuto Michael!!!!