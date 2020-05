Le rivelazioni di Platinette su Stefano De Martino e la scelta della RAI su Made In Sud

Tutti sono a conoscenza del successo di Stefano De Martino come ballerino. La sua carriera è nata nel talent show Amici. Ma recentemente ha spopolato anche come conduttore. Secondo Platinette, il danzatore è in lizza per diventare uno dei conduttori di punta della RAI, grazie al successo riscosso con il varietà comico Made In Sud.

Platinette, sarà opinionista della versione estiva di Italia Si, talk show condotto da Marco Liorni che andrà il onda il 1°giugno al posto del programma di Eleonora Daniele. Platinette, durante un’intervista per il magazine Dipiú TV, ha affermato che: “Rai2 ha scelto una linea giovane“. Questa scelta della rete nazionale sembra essere stata vincente visti i record di ascolti del programma di Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Quando andrà in onda Made In Sud?

Stefano De Martino: la Radiotelevisione italiana cala l’asso è lui il futuro della Rai

La data di inizio delle nuove puntate di Made in Sud dovrebbe essere il 1°giugno. Tuttavia, nel promo di Rai 2 ciò non è ancora indicato, ma si legge che andrà in onda “prossimamente”. I fan del varietà comico di Stefano De Martino dovranno quindi aspettare ancora. Pare, infatti, che la nuova stagione inizierà con un po’ di ritardo. Ciò che è accertato è che Stefano De Martino si trova a Napoli per registrare le nuove puntate.

Adesso, inoltre, pare che si sia stabilito nella sua regione natale dopo la crisi coniugale con Belen Rodriguez. La nuova stagione di Made in Sud è ancora in fase di lavorazione, le novità saranno tante, a partire dall’assenza di pubblico è da qualche riadattamento anti-coronavirus. Ma bisogna aspettare ancora un po’.

Platinette contro Maurizio Battista

Platinette, davanti a tanto entusiasmo nei confronti del programma comico di successo condotto da De Martino e Fatima Trotta, contrappone il suo disappunto sul progetto di Maurizio Battista. Il conduttore è al timone del varietà Poco di Tanto. Il concept è quello di creare contenuti comici mescolati ad immagini d’archivio. Molto vivace come programma, ma ha registrato solo il 4% di share.

In questo caso Rai2, secondo Platinette, non ha seguito la linea giovane coma ha fatto con Made in Sud che invece batte il record di ascolti. Quali saranno le prossime scelte della RAI? Al momento la mossa vincente sembra quella di puntare proprio su Stefano De Martino. Bisogna, quindi, aspettarsi di vederlo impegnato in altri progetti televisivi? Non resta che aspettare nuovi retroscena.