La Prova Del Cuoco, Elisa Isoardi: annuncio straordinario

Elisa Isoardi conferma la bella notizia in diretta a La Prova Del Cuoco. Gli italiani non resistono allo storico e divertente show culinario della mattinata di Rai1 condotto inizialmente da Antonella Clerici e successivamente da Elisa Isoardi. Quest’ultima, durante la puntata de La Prova Del Cuoco andata in onda lunedì 1 giugno, ha ufficializzato una notizia che i telespettatori attendevano da tanto tempo.

Lo show di Elisa Isoardi, come molti altri, quest’anno ha dovuto subire uno stop imprevisto a causa del Coronavirus. Ma la conduttrice ha fatto capire che le puntate perse durante il lockdown saranno ben presto recuperate perché lo show si allungherà rispetto alle precedenti edizioni.

La Prova Del Cuoco in onda tutto il mese di giugno

La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi ha dato l’annuncio con queste parole: “Primo giugno, una cosa diciamo straordinaria per La prova del cuoco: andremo avanti tenendovi compagnia tutto il mese. Siamo felici di essere qui con voi”. Per la felicità dei fan, il programma culinario non si fermerà e terrà compagnia agli amanti del cibo.

Inoltre, essendo l’estate un ottimo periodo per la maturazione di determinati frutti e ortaggi, i cuochi avranno la possibilità di presentare ricette che non potevano essere realizzate prima. Questa edizione de La Prova Del Cuoco sarà piena di novità. Anche Claudio Lippi è felice della notizia: “Sono felicissimo, io sarei andato avanti anche tutto agosto per quanto mi riguarda“.

Elisa Isoardi saluta Marco Liorni e Eleonora Daniele

Durante il momento di felicità scaturito dal prolungamento del programma culinario, Elisa Isoardi e Claudio Lippi ci tengono anche a dare il benvenuto a Marco Liorni, che da poco si è inserito nella fascia oraria subito precedente alla loro con Italia Si.

Salutano anche la neomamma Eleonora Daniele: “Un grande abbraccio a Eleonora Daniele, che è con la sua Carlotta a casa a godersi, giustamente, questi momenti unici nella vita di una donna”. La conduttrice ha ceduto da poco la fascia mattutina di Storie Italiane a Marco Liorni con il suo nuovo talk show.