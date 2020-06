Sossio Aruta ultime notizie dall’ex Uomini e Donne e Grande Fratello Vip 4 che torna a parlare dell’organizzazione del suo matrimonio con Ursula Bennardo

Gossip estate 2020: Sossio Aruta ultime notizie: personaggio indimenticabile nella storia del daiting di Uomini e Donne ed altrettanto di rilievo nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 4. Legato sentimentalmente alla sua compagna Ursula Bennardo dalla quale prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia ha avuto la prima figlia, Bianca.

Sossio e Ursula che prima del lockdown avevano iniziato i preparativi per il loro matrimonio ed in seguito hanno dovuto sospenderli proprio a causa della quarantena ricominciano esattamente da dove si erano fermati. Sossio Aruta in una recente intervista rivela alcuni retroscena proprio sul matrimonio.

Sossio Aruta ultime notizie sul matrimonio con Ursula Bennardo

Gossip estate 2020: Sossio Aruta rivela i nomi delle persone che vorrebbe presenti nel giorno più importante quello del si. Tra ex inquilini della Casa e compagni di viaggio del daiting show non compaiono alcuni nomi di spicco.

Gossip Gentevip: Sossio Aruta ultime notizie sul matrimonio con Ursula

Gossip Gentevip: Sossio dichiara di voler invitare al suo matrimonio, Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Alfonso Signorini. Ma non esclude certo i suoi coinquilini della casa del GF VIP 4. Vediamo i nomi degli inquilini che non inviterà il giorno delle sue nozze.

Sossio durante la lingua intervista racconta chi invita e chi no, e l’ex Grande Fratello Vip dichiara che: “Tra i gieffini non inviterò Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Teresanna Pugliese e Licia Nunez.

Gossip Gentevip, Sossio e Ursula Bennardo amore infinito: “Ursula è una donna d’altri tempi”

Gossip Gentevip: In conclusione, Sossio Aruta, rilascia una dichiarazione inerente il suo grande amore per la compagna Ursula Bennardo, e dichiara: “Ursula è una donna d’altri tempi, una grande mamma. Sono stato molto fortunato a incontrarla”.

“Oggi le donne pensano a divertirsi mentre lei è molto pacata e con la testa sulle spalle”.