Film in uscita al cinema: ecco cosa andare a vedere al più presto

Il Cinema riparte dai sequel di Avatar, Jurassic World e molto altro. Ecco tutti i film in uscita dopo il lockdown adatti a tutti i gusti

I cinefili, dopo aver sofferto per mesi l’assenza della loro passione, potranno presto rifarsi con la riapertura dei cinema. Ma questo non è tutto. Le notizie appena diffuse sui prossimi film in uscita fanno pensare ad una ripartenza alla grande.

Tutti gli appassionati di Kolossal troveranno pane per ioro denti e non solo. Anche le più famose saghe cinematografiche saranno i primi film in uscita dopo il lockdown, trovaranno posto anche i live-action per la felicità dei bambini. E con una lista dei prossimi film assolutame da non perdere nonappena usciranno.

Avatar, Jurassic World, The Batman, Animali Fantastici primi film in uscita

I set cinematografici più amati di Hollywood sono pronti a ripartire. Non mancheranno le misure di sicurezza: mascherine per troupe e per gli attori fino a inizio scena, test sierologici ripetuti e quarantene preventive diventeranno un must. Ma il cinema non si ferma! I primi film in preparazione per l’uscita sarà il sequel di Avatar. Il Kolossal di James Cameron avrà nel cast Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver. Seguirà il terzo capitolo della saga Jurassic World. Si continua con The Batman di Matt Reeves, che vedrà il debutto di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Altro sequel sarà il terzo capitolo di Animali Fantastici, tratto dall’autrice di Harry Potter.

The Matrix 4, Dune e Mission Impossible 7

Film in uscita al cinema – Entro luglio, la produzione di The Matrix 4 spera di riprendere la lavorazione. Il film aveva già iniziato i lavori a San Francisco, ma ora dovrebbe spostarsi a Berlino. Ad agosto riparte Dune, che aveva lasciato in sospeso alcune scene aggiuntive da girare a Budapest. Invece, a settembre toccherà alla Paramount che ridarà il via alle riprese di Mission Impossible 7 con il ritorno di Tom Cruise nei panni del leggendario Ethan Hunt.

E per i bambini?

Per la felicità dei più piccoli arriva anche il live-action de La sirenetta e il musical di Cenerentola con Camila Cabello. Seguiranno: a novembre, Raya and the Last Dragon, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo e Sing 2 quest’ultimo film è in uscita nel 2021. Ma anche, fra gli altri, Tiger’s Apprentice, Connected, Rumble, Hotel Transylvania 4, PAW Patrol: The Movie e i musical animati Jersey Crabs e Vivo.