L’ex GFVIP 4, Sossio Aruta si scaglia contro Antonella Elia, Licia Nunez, Fernanda Lessa, Teresanna Pugliese e Antonio Zequila dopo il Grande Fratello Vip 2020: rancori e questioni in sospeso…

Sossio Aruta, tuona contro Antonella, Licia e Antonio dopo il GFVIP 2020. Eppure le luci della Casa del Grande Fratello Vip 2020 si sono ormai spente da cinque giorni, ma i vecchi screzi e gli attriti hanno portato a rancori che sono ancora vivi nelle coscienze degli ex concorrenti. Sossio Aruta, è uno di questi. Nell’intervista rilasciata a Superguida Tv tira fuori l’amarezza per i comportamenti di Antonio Zequila, Antonella Elia e Licia Nunez anche nel giorno della finale. Come ricordate senz’altro, Sossio Aruta è arrivato terzo in questa 4 edizione del GFVIP. Ma andiamo a vedere cos’ha detto detto circa gli ex inquilini.

Sossio Aruta: “Mi sono tolto dei sassolini dalle scarpe”

Sossio Aruta al Grande Fratello vip, news ultim’ora

L’ex GFVIP 4, Sossio Aruta si scaglia contro Antonella Elia, Licia Nunez e Antonio Zequila dopo il Grande Fratello Vip 2020 ancora rancori. Il giornalista chiede a Sossio le sensazioni che ha avuto essendo stato il primo finalista: Sossio: “Sono stato l’ultimo ad entrare, per me il terzo posto equivale ad una vittoria, ma soprattutto molto soddisfacente… Mi sono tolto dei sassolini dalle scarpe. In modo particolare nel confronti di qualcuno che mi ha dato del debole”.

Sossio Aruta su Antonella Elia: “Non è stato come lei ha precisato. Alla faccia dell’amico!!”

Sossio, su Antonella, un pilastro di questa edizione del GFVIP: “Sinceramente credo che la scelta di Antonella Elia, di mandare in nomination me, insieme a lei, non è stato come lei ha precisato. Alla faccia dell’amico!!. Prima di entrare mi era molto antipatica. È forte e non te le manda a dire, ti dice le cose in faccia e certamente reagisce. Molte volte è stata provocata da Fernanda e da Licia perché si erano coalizzate e la provocavano di continuo”.

Sossio: “Alla fine gli è costata molto caro è stata eliminata”.

Il rapporto con Valeria Marini: “Ho saputo che ha chiamato Ursula, e che è dispiaciuta perché non ha pensato in quel momento a salvarmi perché era convinta che lo facessero gli altri. La conosco, è una buona. Ci sono rimasto male. Non credo che l’abbia fatto con cattiveria. Alla fine gli è costata molto caro è stata eliminata”. Il giornalista ha la penna calda e incalza Sossio: perchè non ha vinto il GFVIP? “Sono arrivato dopo, gli altri finalisti che sono entrati l’8 gennaio a metà percorso e credo abbia influito”.

Sossio: “In Casa le vipere erano tre: Fernanda, Licia e Teresanna”.

“Licia è un’altra vipera. Perché in Casa le vipere erano tre: Fernanda Lessa, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. E’ una donna cattiva. Dal momento che è una persona falsa ho capito benissimo quale fosse il suo intento, fare arrivare a casa i messaggi che lei voleva che arrivassero”.

Sossio Aruta contro Antonio Zequila:

In Casa hai stretto un rapporto di amicizia e di rivalità con Antonio Zequila, Sossio Aruta replica: “Hai detto benissimo: all’inizio era amicizia. Lo scopo era far ridere la gente a casa. Poi sono stato accusato e ho reagito. Credo che lui abbia voluto atteggiarsi a intelligente. Da lì si sono rovinati i rapporti. Ha cercato in modo pessimo, meschino di infangarmi. Quest’uomo che si è dimostrato piccolo piccolo”.

“Siccome in tutto questo ha messo in mezzo i miei figli io ti mangio il cuore, ti distruggo… Licia e Antonio hanno cercato in tutti i modi di infangarmi… Per quanto riguarda le scuse su Chi? Le prendo con le pinze. Le scuse me le deve fare pubblicamente. A quattrocchi ma con l’Italia intera che ci guarda.… Il Più vero? Dopo di me? Andrea Denver. Le più finte: Licia, Fernanda e Teresanna. Il concorrente che mi porterò nel cuore è Aristide”.