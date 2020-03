Grande Fratello Vip, Ursula Bennardo attacca i fan di Licia Nunez

Grande fratello news ultim’ora, Ultime notizie dal Grande Fratello. “Ursula Bennardo“ tuona e difende lei e il suo compagno Sossio Aruta dai fan di Licia Nunez. La futura moglie dell’ex calciatore Sossio Aruta, Ursula Bennardo tira fuori tutto il suo disappunto per i fan club della Nunez: “Assatanati!” Continua lo scontro a distanza tra Ursula e Licia Nunez. Attualmente le due non si sono conoscono, e non si sono mai scontrate direttamente, dal momento che Licia è ancora nella casa del Grande Fratello Vip, a fare le veci della Nunez, c’è il suo seguito di follower… con insulti e offese personali a Ursula.

Grande fratello news ultim’ora Ursula Bennardo contro i fan della Nunez

Ursula Bennardo

Grande Fratello Vip 2020 – Come ricorderete senz’altro, la compagna di Sossio Aruta ha avuto modo di confrontarsi con la fidanzata della Nunez: un putiferio mediatico. Da quando Ursula si è esposta per difendere Sossio Aruta, i fan di Licia hanno circondato Ursula. Epiteti e insulti a non finire da parte del club. Adesso Urula si è rotta marroni! E stanca degli insulti, la ex UeD ha deciso di difendersi, additando coloro che la screditano per aiutare la loro “Regina”.

Grande Fratello Vip, Ursula: ” Più passano i giorni più degenerate ”

Grande fratello news ultim’ora Ursula: ” Un giorno vorrò capire come mai tutti i gruppi fan dei concorrenti del Grande Fratello parlano solo benissimo del proprio idolo, mentre quelli di Licia Nunez parlano solo male degli altri. Storie, commenti e messaggi privati cattivi, pieni di insulti, minacce e parolacce a chiunque. Ma siete gruppi fan o siete delle sette di demoni? E che ca**o!

Si vince elogiando i propri pregi, non insultando gli altri. Capisco che non siete abituati a Licia in un programma televisivo ma credetemi è la prima volta che accade una cosa così assurda ed ingiustificabile. Più passano i giorni più degenerate. Sempre più assatanati… Ma perché? “.

