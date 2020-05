Anche Simona Tagli attacca Antonio Zequila: lite con l’ex fidanzata

Non è un periodo facile per il reduce del Grande Fratello Vip Antonio Zequila. L’attore. infatti, è stato protagonista di una bagarre con l’ex fidanzata Simona Tagli attraverso uno scambio di lettere pubblicate su alcuni magazine. Tutto è scaturito dal silenzio di Antonio Zequila durante il Grande Fratello Vip riguardo alla sua storia d’amore con la showgirl Simona Tagli.

Egli, pubblicando una lettera sul magazine Dipiú, spiega che non ha mai menzionato l’ex fidanzata in quanto si sentiva molto ferito da lei a causa del presunto tradimento con Alberto di Monaco. Ma ciò non fece altro che alimentare il risentimento di Simona Tagli.

La risposta di Simona Tagli: “Sei solo invidioso”

Simona Tagli attacca Antonio Zequila: lite con l’ex fidanzata

La risposta di Simona Tagli arriva ben presto. La showgirl, infatti, pubblica una violenta lettera di risposta su Novella 2000. Secondo Simona Tagli, Antonio Zequila non avrebbe fatto menzione della loro storia passata a causa dell’invidia dell’attore nei confronti della showgirl.

Quindi, Simona aggredisce Zequila così: “Durante la nostra relazione io ero all’apice del successo e tu non eri nessuno: al Grande Fratello Vip non hai parlato di me per prenderti una rivincita…Dì la verità: tu sei sempre stato invidioso di me”.

Tradimento con Alberto di Monaco?

Pare che ad Antonio Zequila non sia mai andato a genio il rapporto amichevole tra Simona Tagli e il Principe Alberto di Monaco, fino a presumere un tradimento della Tagli con il Principe. Questo sarebbe il motivo della sofferenza di Zequila, il quale ha preferito tacere la sua storia con la showgirl per non riaprire vecchie ferite.

Ma Simona ne approfitta finalmente per mettere in chiaro le cose: “Non ti ho mai tradito con nessuno perchè quando il Principe mi chiese di uscire tu non eri già più nella mia vita”.

Il periodo buio di Antonio Zequila e Marina: rifiutato all’altare

In questo periodo pare che la situazione sentimentale di Antonio Zequila non stia andando per il meglio. La sfortuna sembra inseguire l’attore. Infatti, sembrava essere ad un passo dalle nozze con Marina Fadda, alla quale aveva fatto la proposta di matrimonio dalla casa del Grande Fratello Vip. Tutti li avevano già dati per marito e moglie, ma la bella Marina ha spezzato il cuore di Antonio durante un’intervista per il magazine Chi.

Antonio Zequila e Marina Fadda: “Mi spiace, ma non lo sposerò Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco”

Marina Fadda sulle nozze tirate fuori da Zequila: “Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio”. L’ennesima delusione d’amore per Antonio Zequila. Arriveranno tempi migliori per l’attore? Non resta che aspettare nuovi risvolti.