Gossip – L’attore Joaquin Phonenix, Commodo nel film colossal Il Gladiatore di Ridley Scott dove ha lavorato con Russell Crowe è famoso anche per l’interpretazione di Joker, che quest’anno lo ha reso vincitore dell’Oscar come migliore attore. Joaquin Phonenix legato dal 2018 con Rooney Mara presto diventerà papà. La coppia Joaquin Phonenix e Mara vive insieme sulle colline di Hollywood (Los Angeles) lontani da occhi indiscreti osservando scrupolosamente la privacy.

La coppia Joaquin e Mara è sempre stata molto riservata, e sempre secondo il tabloid Page Six il parto dovrebbe avvenire in piena estate.

Gossip, Joaquin Phonenix e Rooney Mara genitori sul set di Hollywood

Gossip – Joaquin Phonenix e Rooney Mara si conoscono in realtà nel 2013 sul set del film “Her” ma la scintilla fra i due scatta quando si rivedono dopo 5 anni sul set di “Maria Maddalena” di Garth Davis. In proposito l’attore, nel 2019 durante un intervista a Vanity Fair USA ha confessato che all’inizio era convinto che Rooney Mara ora sua attuale compagna lo disprezzasse, solo in seguito capì che l’attrice era solo molto timida.

Phonenix confessa a Vanity Fair USA: “E’ stata la prima ragazza che ho cercato su internet e siamo diventati prima amici, poi amici di e-mail, una cosa che non avevo mai fatto prima”.

Gossip – I due nel corso della loro carriera sono stati sempre molto riservati. Quindi la loro mancata conferma, tanto attesa dai fan, non ferma il gossip.

La notizia della gravidanza dell’attrice Rooney Mara ha già fatto il giro del web approdando da un social all’altro, dove i fan hanno mandato messaggi di congratulazioni ai “futuri” genitori.