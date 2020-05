Dopo il gossip tra il cantautore romano Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini ex tronista di Uomini e Donne pizzicati nello stesso maneggio arriva la verità

Da poche ore è scoppiato il gossip che vede per l’ennesima volta il cantautore Eros Ramazzotti coinvolto nei pettegolezzi. Come ricorderete senz’altro dopo la smentita della sua presunta relazione con la conduttrice Roberta Morise, il cantautore romano stavolta è stato fotografato con l’ex tronista Sonia Lorenzini e a detta dei paparazzi, in atteggiamenti inequivocabili.

Se prima nessuno dei due si era pronunciato, adesso è Eros Ramazzotti che finalmente ha svelato il mistero su questo nuovo gossip. Dopo di lui, anche la Lorenzini parla della sua storia d’amore.

Eros Ramazzotti su Sonia la ex fidanzata Federico Piccinato

La verità sul gossip tra Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini

Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini non stanno insieme e tra loro non c’è un vero gossip in piedi. La smentita arriva da Eros Ramazzotti sul magazine Oggi. Il cantautore spiega: “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente”.

Eros si è mostrato alquanto irritato, per l’ennesima volta, da tanto gossip e sullo stesso magazine ha dato sfogo alla sua rabbia: “Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità.

Sonia Lorenzini: “Al momento sono single nella mia vita incasinata”

Anche l’ex tronista si è ritrovata coinvolta nella bufera per aver salutato un amico, suscitando il sospetto che si sia lasciata con il corteggiatore di Uomini e Donne Federico Piccinato. In questo caso, purtroppo, arriva la conferma: “Al momento sono single nella mia vita incasinata”. Riguardo ad Eros, invece, conferma che la sua stima nei confronti del cantante non è mai andata oltre.

“Ho conosciuto Eros al maneggio”

Anche lei, amareggiata, aggiunge: “Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata. Ma come hanno fatto a farci fotografie?”.

Alla fine, per la gioia delle sue fan, Eros Ramazzotti risulta ancora single. Ma quanto durerà? Quanto tempo passerà prima di essere paparazzati con una nuova presunta fidanzata?