Grande Fratello Vip anticipazioni prossima 5 edizione alla lista si aggiungono altri concorrenti, vediamo i nomi dei possibili partecipanti al reality show condotto da Signorini

A settembre ci sarà un unica certezza per il pubblico del piccolo schermo, la partenza della quinta edizione del Grande Fratello VIP 5. A svelarlo proprio il conduttore del reality show Alfonso Signorini durante una diretta Instagram con la sua storica amica Simona Ventura. Durante la diretta Signorini di proposito non ha voluto svelare a Simona molti particolari cercando di creare della suspense nel pubblico.

Dopo la conferma di Pupo come opinionista ed i vari rumors sul nome del secondo opinionista, Giulia De Lellis, arrivano ora i primi gossip sui nomi dei concorrenti.

Grande Fratello Vip 5 cast i nomi dei concorrenti

Grande Fratello Vip 5, al Cast si aggiungono altri nomi di concorrenti

Iniziano le indiscrezioni sui nomi dei papabili concorrenti della quinta edizione del GF VIP. Tanti i nomi, tanti i gossip ma fra tanti si fa sempre più strada il nome di una famosa attrice italiana. Michela Quattrociocche sembrerebbe aver accettato la sfida e sarebbe lei una delle concorrenti del reality che a settembre varcherà la famigerata porta rossa.

La Quattrociocche è molto amata dal pubblico in particolare per il film che l’ha resa celebre “Scusa ma ti chiamo Amore” dove era protagonista insieme al noto attore Raoul Bova.

Dopo la Quattrociocche arrivano altri due personaggi dentro la casa del GF, le sorelle Buccino

Oltre alla Quattrociocche, pronte ad entrare nella casa più spiata d’Italia ci sarebbero anche le sorelle Buccino, Cristina e Maria Teresa. Sembrerebbe ancora in fase decisionale la partecipazione delle sorelle come singole concorrenti o in coppia.

Una versione quella del concorrente in coppia già proposta dal GF VIP con Antonella Mosetti e la figlia Asia Nucciatelli.