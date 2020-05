La famiglia di Alessandro Cattelan si allarga ancora

Quasi subito dopo averla pubblicata su Instagram, la foto del cucciolo adottato da Alessandro Cattelan ha ricevuto migliaia di cuoricini ed altrettanti commenti di auguri molto divertenti. Il cucciolo appena entrato a far parte della famiglia Cattelan è il regalo delle figlie e della moglie Ludovica Sauer, per il 40esimo compleanno di Alessandro. Ciò che sorprende, non è solo la tenerezza del cucciolo, probabilmente un cocker spaniel, poco più grande di un pugno, ma il nome affibbiatogli da Alessandro.

Egli, come spiega su Instagram, ha voluto omaggiare un volto noto del giornalismo: Marino Bartoletti.

Il giornalista Marino Bartoletti “lusingato” della scelta di Cattelan

Il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cattelan, da il benvenuto al suo nuovo cucciolo pubblicando e la foto con questa descrizione: “Vi presento Marino Bartoletti. Il nuovo arrivato di cui (Ludovica Sauer) e le mie figlie hanno giurato si prenderanno cura in maniera impeccabile”. Cattelan, di seguito pubblica anche lo screenshoot di Whatsapp, in cui il vero Marino Bartoletti, gli comunica di essere lusingato della scelta del nome del cucciolo.

Anche i fan non hanno nascosto il loro divertimento. Infatti molti commenti fanno ironicamente riferimento agli iconici baffi di Marino Bertoletti appuntando che questi ultimi non sono presenti sul cane.

La gratitudine di Asia Argento nei confronti di Alessandro Cattelan

La foto del nuovo cagnolino di Alessandro Cattelan è stata pubblicata anche sul profilo dell’attrice Asia Argento. Questo potrebbe essere interpretato con un gesto di gratitudine nei confronti dell’amico Alessandro. Molti ricorderanno che l’attrice era stata attaccata sui social per aver pubblicato una foto in atteggiamenti volgari (a detta sua ha perso più di 3mila follower per questo gesto).

Tuttavia la stessa attrice ha affermato che dopo essere stata ospite di Alessandro Cattelan a “E Poi C’è Cattelan“, ha recuperato (oltre i follower) la sua immagine che aveva subíto danni. Non resta che augurare buona fortuna alla famiglia di Alessandro, che sarà allietata dalla simpatia di questo dolcissimo cucciolo.