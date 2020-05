Chi vuol essere milionario quando inizia? Il gioco televisivo italiano in onda su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti la 15a edizione torna sul piccolo shermo

Il 22 maggio, Chi Vuol Essere Milionario ha compiuto 20 anni. Lo storico gioco televisivo italiano di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, è andato in onda per la prima volta il 22 maggio 2000 con tre appuntamenti pre-serali a settimana. Il programma è stato amato dagli italiani per ben 14 stagioni. L’ultima stagione, andata in onda una volta alla settimana, si è conclusa quest’anno il 4 marzo.

Il conduttore Gerry Scotty ha annunciato di essere pronto per la 15esima stagione. Ecco quando andranno in onda le nuove puntate di Chi Vuol Essere Milionario.

Durante un’intervista per 105 takeaway, programma radiofonico condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta su Radio 105, Gerry Scotti ha dato l’annuncio tanto atteso dai fan. Il gameshow più longevo della televisione italiana tornerà a settembre con una nuova stagione. Ovviamente, anche per Chi Vuol Essere Milionario saranno valide le misure anti-coronavirus.

Pertanto, alcune formule del gioco televisivo potrebbero essere riviste. Ma sicuramente il programma tornerà a divertire gli italiani.

“Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi.”

Inoltre, Gerry Scotti ha fornito una piccola anticipazione. Ci saranno anche delle puntate dedicate ai Vip. Come afferma il conduttore di Chi Vuol Essere Milionario: “Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi.”

Pare che Diletta Leotta e suo padre si siano prestati ad un “provino” durante la trasmissione radiofonica della stessa. Si saranno guadagnati l’invito a partecipare?