Gossip, Serena Enardu stressata dopo essersi lasciata di nuovo con Pago esplode come una bomba

Gossip ultima ora – Ad ufficializzare la rottura fra l’ex Grande Fratello e Serena Enardu e il cantante Pago era stata proprio la Enardu sul suo profilo Instagram. Serena infatti aveva pubblicato dando la notizia dell’ultima ora ai suoi fan e ne spiegava parzialmente anche il perchè. La coppia Pago e Serena viveva ormai da tempo una situazione di alti e bassi con tira e molla frequenti. A Pasqua qualcosa si è rotto… e i due hanno scelto due strade diverse.

Attualmente Pago vive a Roma a casa della bellissima ex Miriana Trevisan, modo per stare vicino Nicolino. Serena più di una volta aveva provato a riconquistare Pago, ma sembrerebbe che la lite furibonda che la coppia ha avuto pochi giorni fa abbia messo un punto alla loro relazione altalenante.

Pago e Serena Enardu si sono lasciati ma negli ultimi giorni sui social però la situazione è cambiata

Gossip, Serena Enardu non regge lo stress dopo la rottura con Pago

Gossip ultima ora – Dopo la rottura con Pago, Serena Enardu ha più volte ringraziato sul suo profilo Instagram i suoi follower per il sostegno dimostratole. Negli ultimi giorni, però, la situazione è cambiata. La Enardu seppur provata dalla fine della sua relazione ha continuato imperterrita a fare il suo lavoro.

Il lavoro che la porta ad essere presente e sorridente con tutti, anche con la morte nel cuore. Questo è stato il motivo della “rivolta” dei fan contro la Enardu.

Su Instagram solo insulti e offese contro l’ex uomini e donne

C’è stato chi l’ha accusata di aver messo a punto una strategia in prossimità dell’uscita del disco di Pago, e chi le ha riservato parole dure come “Ben ti sta”, insomma messaggi difficili da digerire per la Enardu.

Esasperata dalla situazione si è sfogata sul suo profilo Instagram scrivendo quanto segue: “Non accetto i vostri insulti, questo proprio non ve lo consento” afferma la ex Grande Fratello che ha poi continuato: “Ma voi quando avete dei problemi di famiglia, quando litigate con il vostro compagno, quando vi lasciate, non andate più a lavoro? Fatemi capire!!!!!”.

Chiosa finale: “Sono una di quelle che va avanti e che deve tirare avanti una casa che deve continuare a crescere un figlio”. Ma sembra che queste parole non abbiano calmato gli animi iperattivi dei follower.