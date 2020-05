Ambra Angiolini prima ospite de L’Intervista da Maurizio Costanzo. Le rivelazioni sulla sua vita privata a 360° e l’appello in tv dell’attrice romana

Ambra Angiolini è stata la prima ospite della nuova stagione del talkshow L’Intervista, condotto da Maurizio Costanzo. Il programma è tornato giovedì 21 maggio, in seconda serata su Canale 5. Le rivelazioni dell’attrice erano le più attese, visto il gossip scoppiato attorno alla bella Ambra dopo la sua separazione da Francesco Renga.

Ambra Angolini davanti a Maurizio Costanzo, si rivela a 360°. Raccontandosi dagli inizi della sua carriera fino al suo ultimo progetto televisivo. Inoltre, ne approfitta per lanciare un appello in tv.

Ambra Angiolini carrierra e debutto a Non è la Rai

Ambra Angiolini, L’Intervista le rivelazioni sulla sua vita a 360°

La bella attrice romana comincia il suo racconto proprio dagli inizi della sua carriera. La sua prima esperienza televisiva è stata a “Non è la Rai“, a fianco del celebre Gianni Boncompagni. Ambra Angiolini, ancora 15enne, ha confessato tutte le insicurezze che provava.

In particolare, rivela il disagio vicino Boncompagni: “Come con tutti gli uomini della mia vita, ho avuto un rapporto abbastanza enigmatico. Gli ho sempre dato del Lei, non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire: mi sentivo sempre stupida. Poco prima che se ne andasse, ci siamo visti un po’ di volte e mi ha detto delle cose che, con la sua ironia e il suo finto distacco, non mi avrebbe mai detto…Mi sono presa un regalo immenso da quell’incontro”.

Ambra Angiolini e Francesco Renga

La piccola Ambra Angiolini ancora non sapeva quanto tesoro avrebbe fatto di quella esperienza, finchè non approdo al mondo del cinema con il suo primo film: “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek. Da allora solo una lunga serie di successi. Poi Ambra Angiolini è stata letteralmente travolta dal gossip in merito al suo matrimonio con il cantautore Francesco Renga e poi finito come tutti sappiamo.

L’attrice ha confessato di essere stata molto gelosa di Renga: “Ero molto gelosa di lui. È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto”. Tuttavia, nonostante la fine della loro relazione, da cui sono nati Leonardo e Jolanda, Ambra fa capire che tutti e quattro formano ancora una famiglia. Affermazione confermata anche dall’ex marito Francesco Renga. Ambra, infatti, nonostante si sia nuovamente innamorata, ha deciso di continuare ad abitare a Brescia per permettere ai figli di vederla più comodamente.

Ambra Angiolini e il fidanzato Allegri

Riguardo al nuovo amore di Ambra Angiolini, l’attrice parla dell’ex allenatore juventino Massimiliano Allegri. l’attrice rivela che la loro è una relazione a distanza. Ma afferma anche che è anche questo il bello della sua nuova lovestory: “Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro. Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia… sono innamorata!”

Il Concerto del 1° Maggio

Il più recente progetto televisivo di Ambra Angiolini è stato il Concerto del 1° Maggio, anch’esso purtroppo andato in onda in versione Covid. L’evento, svoltosi in una Piazza San Giovanni a Roma completamente deserta, fa scoppiare in lacrime Ambra. Quello che alcuni non sanno è che quest’anno l’attrice è stata, oltre che conduttrice, l’autrice del Concertone del 1° Maggio.

Il messaggio ai produttori: “Il Concerto del Primo maggio sono riuscita a firmarlo come autrice”

Ambra ha fatto capire che questo evento per lei è stato una grossa fonte di ispirazione. Infatti, alla domanda di Maurizio Costanzo sui suoi progetti futuri, Ambra Angiolini risponde: “Mi piace molto scrivere. Il Concerto del Primo maggio sono riuscita a firmarlo come autrice e la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere nei titoli di testa – scritto da – con il mio nome. Mi è partito il cuore. Se qualcuno mi incoraggiasse, proverei. Magari sono meglio che da altre parti”.

Il chiaro appello lanciato da Ambra Angiolini sarà recepito da qualche produttore? I fan di Ambra potranno aspettarsi di vederla in veste di autrice di un importante progetto televisivo? Non resta che aspettare nuovi aggiornamenti.